Все мы привыкли к бутербродам с сыром, колбасой и разнообразными намазками. Но такое блюдо тоже можно сделать с грибами. Получится очень вкусно, если добавить крем-сырь, а также некоторые овощи и зелень.

Идея приготовления сытных бутербродов с шампиньонами в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. После запекания хлеб становится очень хрустящим и аппетитным.

Ингредиенты:

хлеб

шампиньоны

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лук

сыр

крем-сыр

масло

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Грибы и лук измельчить.

2. Обжарить на ложке сливочного масла с добавлением соли и перца.

3. Переложить в тарелку.

4. Добавить натертый сыр, столовую ложку крем-сыра, зелень.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Смазать полученной массой ломтики хлеба.

7. Запекать при температуре 190 градусов 20 минут.

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