Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
78
Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

Все мы привыкли к бутербродам с сыром, колбасой и разнообразными намазками. Но такое блюдо тоже можно сделать с грибами. Получится очень вкусно, если добавить крем-сырь, а также некоторые овощи и зелень.

Идея приготовления сытных бутербродов с шампиньонами в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. После запекания хлеб становится очень хрустящим и аппетитным.

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • хлеб
  • шампиньоны
Видео дня
  • лук
  • сыр
  • крем-сыр
  • масло
  • зелень
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

1. Грибы и лук измельчить.

2. Обжарить на ложке сливочного масла с добавлением соли и перца.

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

3. Переложить в тарелку.

4. Добавить натертый сыр, столовую ложку крем-сыра, зелень.

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

5. Всё хорошо перемешать.

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

6. Смазать полученной массой ломтики хлеба.

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

7. Запекать при температуре 190 градусов 20 минут.

Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты