Сытные горячие бутерброды с шампиньонами: готовятся элементарно
Все мы привыкли к бутербродам с сыром, колбасой и разнообразными намазками. Но такое блюдо тоже можно сделать с грибами. Получится очень вкусно, если добавить крем-сырь, а также некоторые овощи и зелень.
Идея приготовления сытных бутербродов с шампиньонами в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. После запекания хлеб становится очень хрустящим и аппетитным.
Ингредиенты:
- хлеб
- шампиньоны
- лук
- сыр
- крем-сыр
- масло
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Грибы и лук измельчить.
2. Обжарить на ложке сливочного масла с добавлением соли и перца.
3. Переложить в тарелку.
4. Добавить натертый сыр, столовую ложку крем-сыра, зелень.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Смазать полученной массой ломтики хлеба.
7. Запекать при температуре 190 градусов 20 минут.
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