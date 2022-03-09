Сытные картофельные галушки из трех ингредиентов на скорую руку
Картофельные галушки – это очень вкусное, сытно и быстрое в приготовлении блюдо, которое готовится из минимум ингредиентов. Галушки могут стать полноценным и самостоятельным блюдом, если их подать с зажаркой из лука или просто со сметаной.
Рецептом картофельных галушек поделилась фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 480 г (в запечённом, очищенном виде)
яйцо – 1 шт
мука – 80 г
соль, перец
Для подачи:
поджаренный бекон/сало с луком
сметана
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно запечь в микроволновке или духовке до готовности.
2. Готовый картофель полностью охладить, натереть на терке или размять в пюре.
3. Добавить яйцо, соль и перец. Перемешать.
4. Добавить муку и замесить тесто.
5. Разделить тесто на 3-4 части. Каждую часть раскатать в колбаску и нарезать галушки. Полученные галушки подровнять, предать им аккуратную, одинаковую форму.
6. Отварить галушки в подсоленной кипящей воде. Их также можно заморозить.
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