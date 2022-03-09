Сытные картофельные галушки из трех ингредиентов на скорую руку

Картофельные галушки – это очень вкусное, сытно и быстрое в приготовлении блюдо, которое готовится из минимум ингредиентов. Галушки могут стать полноценным и самостоятельным блюдом, если их подать с зажаркой из лука или просто со сметаной.

Рецептом картофельных галушек поделилась фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 480 г (в запечённом, очищенном виде)

яйцо – 1 шт

мука – 80 г

соль, перец

Для подачи:

поджаренный бекон/сало с луком

сметана

Способ приготовления:

1. Картофель предварительно запечь в микроволновке или духовке до готовности.

2. Готовый картофель полностью охладить, натереть на терке или размять в пюре.

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3. Добавить яйцо, соль и перец. Перемешать.

4. Добавить муку и замесить тесто.

5. Разделить тесто на 3-4 части. Каждую часть раскатать в колбаску и нарезать галушки. Полученные галушки подровнять, предать им аккуратную, одинаковую форму.

6. Отварить галушки в подсоленной кипящей воде. Их также можно заморозить.

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