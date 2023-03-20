Сытные картофельные палюшки с луком и шкварками: альтернатива ленивым вареникам
Палюшки – это сытное блюдо украинской кухни, основой которой является картофельное пюре. По виду и способу приготовления они чем-то напоминают соленые ленивые вареники, которые к тому же можно делать с начинкой: мясом, фаршем или сыром.
Фудблогер Светлана Вергун (_svetlana_verg) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных палюшек из картофельного пюре, которые особенно вкусно подавать со шкварками и луком.
Ингредиенты:
- картофель вареный – 1 кг
- яйца – 4-5 шт
- мука – 2 ст.
- соль – 0,5 ч. л. (в тесто)
- сало и лук для шкварок
Способ приготовления:
1. Картошку отварить до готовности. В готовом виде размять в пюре и охладить.
2. Тем временем приготовить зажарку. Для этого измельчить лук и сало и обжарить до золотистости.
3. Когда картофель остыл, добавить к нему яйца, соль, муку. Замесить картофельное тесто.
4. Из полученного теста сформировать палюшки размером с палец.
5. Отварить палюшки в подсоленной воде и подавать со шкварками.
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