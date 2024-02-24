Картофель дома есть всегда. Поэтому, если нужно быстро приготовить обед – овощ станет идеальным ингредиентом. Из него получаются вкусные зразы, которые разлетаются со стола за считанные минуты.

Идея приготовления сытных картофельных образцов на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Чтобы сэкономить время, перемешайте начинку вместе с картофелем и сразу формируйте изделия.

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Ингредиенты:

вареный картофель – 600-650 г

куриный фарш – 300 г

шампиньоны (вес не очищенных) – 250 г

лук – 150 г

яйца – 1 шт

мука – 40 г

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Картофель отварить или запечь в микроволновке/духовке до готовности. Лучше запечь. Когда он варится, то впитывает в себя воду, а лишняя влага зразам не нужна.

2. Куриный фарш обжарить на растительном масле до готовности.

3. Посолить, поперчить, добавить паприку или другие специи.

4. Готовый фарш переложить в миску.

5. Грибы мелко порезать.

6. Лук мелко порезать и обжарить на масле до мягкости.

7. Добавить в лук грибы, обжарить все до готовности грибов. Посолить, поперчить.

8. Добавить грибы в фарш, перемешать и охладить ингредиенты.

9. Картошку толкушкой разомнуть в пюре.

10. Добавить в пюре яйцо, разомнуть все вместе, добавить муку, перец и вымесить картофельную массу.

11. Добавить в картофель фарш с грибами. Тщательно вымесите массу, сформируйте зразы и обваляйте их в сухарях. Если картофельная масса будет липнуть к рукам (а такое может быть, если картофель будете варить), сформировать котлеты влажными руками.

12. Разогреть сковороду с растительным маслом.

13. Обжарить зразы с обеих сторон до румяности. Дайте им остыть.

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