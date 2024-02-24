Сытные картофельные зразы для обеда: как сэкономить время на приготовлении блюда
Картофель дома есть всегда. Поэтому, если нужно быстро приготовить обед – овощ станет идеальным ингредиентом. Из него получаются вкусные зразы, которые разлетаются со стола за считанные минуты.
Идея приготовления сытных картофельных образцов на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Чтобы сэкономить время, перемешайте начинку вместе с картофелем и сразу формируйте изделия.
Ингредиенты:
- вареный картофель – 600-650 г
- куриный фарш – 300 г
- шампиньоны (вес не очищенных) – 250 г
- лук – 150 г
- яйца – 1 шт
- мука – 40 г
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Картофель отварить или запечь в микроволновке/духовке до готовности. Лучше запечь. Когда он варится, то впитывает в себя воду, а лишняя влага зразам не нужна.
2. Куриный фарш обжарить на растительном масле до готовности.
3. Посолить, поперчить, добавить паприку или другие специи.
4. Готовый фарш переложить в миску.
5. Грибы мелко порезать.
6. Лук мелко порезать и обжарить на масле до мягкости.
7. Добавить в лук грибы, обжарить все до готовности грибов. Посолить, поперчить.
8. Добавить грибы в фарш, перемешать и охладить ингредиенты.
9. Картошку толкушкой разомнуть в пюре.
10. Добавить в пюре яйцо, разомнуть все вместе, добавить муку, перец и вымесить картофельную массу.
11. Добавить в картофель фарш с грибами. Тщательно вымесите массу, сформируйте зразы и обваляйте их в сухарях. Если картофельная масса будет липнуть к рукам (а такое может быть, если картофель будете варить), сформировать котлеты влажными руками.
12. Разогреть сковороду с растительным маслом.
13. Обжарить зразы с обеих сторон до румяности. Дайте им остыть.
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