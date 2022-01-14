Сытные котлеты без мяса: ингредиенты найдутся в каждом холодильнике
Ситные котлеты не всегда должны быть мясными. Для основания может подойти обычное картофельное пюре. Особенно тогда, когда осталось вчерашнее. Блюда получится очень сочным и хрустящим. Готовится оно довольно быстро, а все ингредиенты обычные и почти всегда есть в холодильнике.
Идея приготовления опубликована на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.
Ингредиенты:
картофельное пюре – 500 г
вареное яйцо – 5 шт (натереть на мелкой терке)
лук – 1 шт (мелко нашинковать и обжарить на масле)
зелень – по вкусу
сметана – 1 ст.л
яйца – 1 шт
сыр – 200 – 250 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Соединить все вышеперечисленные ингредиенты (если начинка получится слегка липкой, добавить немного муки).
2. Сформировать котлеты, обмакивая в муке.
3. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне.
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