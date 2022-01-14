Сытные котлеты без мяса: ингредиенты найдутся в каждом холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Сытные котлеты без мяса: ингредиенты найдутся в каждом холодильнике

Ситные котлеты не всегда должны быть мясными. Для основания может подойти обычное картофельное пюре. Особенно тогда, когда осталось вчерашнее. Блюда получится очень сочным и хрустящим. Готовится оно довольно быстро, а все ингредиенты обычные и почти всегда есть в холодильнике.

Идея приготовления опубликована на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.

Рецепт вкусных картофельных котлет

Ингредиенты:

  • картофельное пюре – 500 г

  • вареное яйцо – 5 шт (натереть на мелкой терке)

  • лук – 1 шт (мелко нашинковать и обжарить на масле)

  • зелень – по вкусу

  • сметана – 1 ст.л

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Картофель для приготовления пюре

  • яйца – 1 шт

  • сыр – 200 – 250 г

  • соль, перец – по вкусу

Готовое картофельное пюре.

Способ приготовления:

1. Соединить все вышеперечисленные ингредиенты (если начинка получится слегка липкой, добавить немного муки).

Сметана для теста на котлеты

2. Сформировать котлеты, обмакивая в муке.

3. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне.

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