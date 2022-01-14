Сытные котлеты без мяса: ингредиенты найдутся в каждом холодильнике

Ситные котлеты не всегда должны быть мясными. Для основания может подойти обычное картофельное пюре. Особенно тогда, когда осталось вчерашнее. Блюда получится очень сочным и хрустящим. Готовится оно довольно быстро, а все ингредиенты обычные и почти всегда есть в холодильнике.

Идея приготовления опубликована на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500 г

вареное яйцо – 5 шт (натереть на мелкой терке)

лук – 1 шт (мелко нашинковать и обжарить на масле)

зелень – по вкусу

сметана – 1 ст.л

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яйца – 1 шт

сыр – 200 – 250 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Соединить все вышеперечисленные ингредиенты (если начинка получится слегка липкой, добавить немного муки).

2. Сформировать котлеты, обмакивая в муке.

3. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне.

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