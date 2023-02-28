Сытные котлеты из квашеной капусты: без мяса, муки и манки
Как ни странно, но котлеты можно готовить не только из фарша и мяса, но и всего, что найдется в холодильнике: из лука, моркови, кабачков и даже капусты. Их можно пожарить на сковороде или запечь в духовке. Они получаются не такие жирные и калорийные
Диетолог Светлана Фус (dietolog.fus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет из квашеной капусты.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 100 г
- овсяные хлопья – 20 г
- лук – 40 г
- яйца – 1 шт
- специи
- масло оливковое для смазивания формы
- сметана для подачи – 30 мл
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья смешать с яйцом. Оставить на 5 минут.
2. Тем временем порезать лук, а из квашеной капусты отжать рассол. Добавить к овсяным хлопьям. Также добавить специи и перемешать в состояние однородного теста.
3. Сформировать котлеты и выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную оливковым маслом.
4. Запекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.
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