Как ни странно, но котлеты можно готовить не только из фарша и мяса, но и всего, что найдется в холодильнике: из лука, моркови, кабачков и даже капусты. Их можно пожарить на сковороде или запечь в духовке. Они получаются не такие жирные и калорийные

Диетолог Светлана Фус (dietolog.fus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет из квашеной капусты.

Ингредиенты:

квашеная капуста – 100 г

овсяные хлопья – 20 г

лук – 40 г

яйца – 1 шт

специи

масло оливковое для смазивания формы

сметана для подачи – 30 мл

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Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья смешать с яйцом. Оставить на 5 минут.

2. Тем временем порезать лук, а из квашеной капусты отжать рассол. Добавить к овсяным хлопьям. Также добавить специи и перемешать в состояние однородного теста.

3. Сформировать котлеты и выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную оливковым маслом.

4. Запекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.

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