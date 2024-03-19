Вместо жирных мясных котлет на обед можно приготовить крученики. Они получаются очень сочными, потому что внутри грибная начинка. При этом, изделия запекаются в духовке.

Идея приготовления сытных кручеников с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. К ним можно отварить гречку или картофельное пюре.

Ингредиенты:

свиной биток – 700 г

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шампиньоны – 400 г

лук маленький

специи

крем-сырь – 175 г

укроп

сметана – 250 г

вода – 40 г

Способ приготовления:

1. Мясо порезать на кусочки.

2. Отбить, как на отбивной, посолить, поперчить.

3. Лук порезать мелкими кусочками.

4. Обжарить до золотистого цвета.

5. Шампиньоны порезать мелко и обжарить с луком.

6. Добавить специи, крем-сыр и порезанный укроп (крем сыр добавлять тогда, когда из шампиньонов выйдет вся жидкость).

7. Протушить несколько минут.

8. На каждый кусочек мяса выложить немного грибной начинки и свернуть рулетиком.

9. Обжарить на среднем огне до полуготовности (крученики ставить на сковороду вниз швом).

10. Переложить их в форму для запекания и залить сметаной.

11. Перемешать с водой, специями и зеленью.

12. Запекать при температуре 175 градусов 40 минут.

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