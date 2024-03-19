Сытные крученики к картофелю или гречке: на обед вместо жирных котлет
Вместо жирных мясных котлет на обед можно приготовить крученики. Они получаются очень сочными, потому что внутри грибная начинка. При этом, изделия запекаются в духовке.
Идея приготовления сытных кручеников с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. К ним можно отварить гречку или картофельное пюре.
Ингредиенты:
- свиной биток – 700 г
- шампиньоны – 400 г
- лук маленький
- специи
- крем-сырь – 175 г
- укроп
- сметана – 250 г
- вода – 40 г
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на кусочки.
2. Отбить, как на отбивной, посолить, поперчить.
3. Лук порезать мелкими кусочками.
4. Обжарить до золотистого цвета.
5. Шампиньоны порезать мелко и обжарить с луком.
6. Добавить специи, крем-сыр и порезанный укроп (крем сыр добавлять тогда, когда из шампиньонов выйдет вся жидкость).
7. Протушить несколько минут.
8. На каждый кусочек мяса выложить немного грибной начинки и свернуть рулетиком.
9. Обжарить на среднем огне до полуготовности (крученики ставить на сковороду вниз швом).
10. Переложить их в форму для запекания и залить сметаной.
11. Перемешать с водой, специями и зеленью.
12. Запекать при температуре 175 градусов 40 минут.
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