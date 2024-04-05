Вместо традиционных жирных котлет на обед можно приготовить вкусные митболы. Для них вам понадобится куриное филе. Мясо точно не будет сухим, потому что оно сочетается с сочной грибной начинкой.

Идея приготовления сочных куриных митболов для обеда опубликована на странице суперфиналистки проекта МайтерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Можно подавать с разными кашами и легкими салатами.

Ингредиенты:

куриное филе – 4 шт.

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лук – 2 шт.

грибы – 500 г

соль, перец

картофель – 2 шт.

сметана – 100 г

яйца – 1 шт.

укроп

сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать, отбить, посолить и поперчить.

2. Нарезать грибы, лук и картофель кубиком и обжарить на сковороде.

3. Натереть сыр.

4. Выложить в чашку филе.

5. Внутрь положить начинку, сверху сыр и хорошо прижать.

6. Закрыть мясом и перевернуть чашку.

7. Сформированные митболы выложить на противень для запекания.

8. Смешать сметану с яйцом и укропом.

9. Смазать боллы и присыпать сыром.

10. Запекать при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

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