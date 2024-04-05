Сытные куриные митболы с начинкой вместо обычных котлет: обязательно приготовьте на обед
Вместо традиционных жирных котлет на обед можно приготовить вкусные митболы. Для них вам понадобится куриное филе. Мясо точно не будет сухим, потому что оно сочетается с сочной грибной начинкой.
Идея приготовления сочных куриных митболов для обеда опубликована на странице суперфиналистки проекта МайтерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Можно подавать с разными кашами и легкими салатами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 4 шт.
- лук – 2 шт.
- грибы – 500 г
- соль, перец
- картофель – 2 шт.
- сметана – 100 г
- яйца – 1 шт.
- укроп
- сыр твердый – 200 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать, отбить, посолить и поперчить.
2. Нарезать грибы, лук и картофель кубиком и обжарить на сковороде.
3. Натереть сыр.
4. Выложить в чашку филе.
5. Внутрь положить начинку, сверху сыр и хорошо прижать.
6. Закрыть мясом и перевернуть чашку.
7. Сформированные митболы выложить на противень для запекания.
8. Смешать сметану с яйцом и укропом.
9. Смазать боллы и присыпать сыром.
10. Запекать при температуре 180 градусов в течение 35 минут.
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