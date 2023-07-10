Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, начиная с салатов, заканчивая закусками. Еще из них можно готовить даже варенье.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом фаршированных кабачков с куриным филе, шампиньонами и твердым сыром.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

куриное филе – 200 г

шампиньоны – 120-150 г

лук – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

твердый сыр – 60 г

Способ приготовления:

1. Молодые кабачки помойте, разрежьте вдоль на две части и с помощью чайной ложки достаньте мякоть. Мелко порубите ее ножом.

2. Кабачки отправьте в духовку на 10-15 минут при 180С.

3. Начинка: на столовой ложке растительного масла обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте несколько минут. Когда филе побелеет, добавьте нарезанные шампиньоны и мякоть кабачка. Тушите, пока не выпарится лишняя влага.

4. Добавьте соль, черный перец и сметану. Перемешайте и тушите, пока не выпарится лишняя влага.

5. Нафаршируйте кабачки и сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15-20 минут при температуре 180С.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящими снаружи.