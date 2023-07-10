Сытные "Лодочки" из кабачка с вкусной начинкой: простой рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, начиная с салатов, заканчивая закусками. Еще из них можно готовить даже варенье. 

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом фаршированных кабачков с куриным филе, шампиньонами и твердым сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • куриное филе – 200 г
  • шампиньоны – 120-150 г
  • лук – 1 шт. 
  • сметана – 1 ст. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу 
  • твердый сыр – 60 г

Способ приготовления:

1. Молодые кабачки помойте, разрежьте вдоль на две части и с помощью чайной ложки достаньте мякоть. Мелко порубите ее ножом.

Кабачки для блюда

2. Кабачки отправьте в духовку на 10-15 минут при 180С.

3. Начинка: на столовой ложке растительного масла обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте несколько минут. Когда филе побелеет, добавьте нарезанные шампиньоны и мякоть кабачка. Тушите, пока не выпарится лишняя влага.

Начинка для блюда

4. Добавьте соль, черный перец и сметану. Перемешайте и тушите, пока не выпарится лишняя влага.

Приготовление кабачков с начинкой

5. Нафаршируйте кабачки и сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15-20 минут при температуре 180С. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящими снаружи. 

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