Чтобы оладьи на завтрак получились действительно сытными – их можно приготовить с яйцом и зеленым луком. Тесто максимально простое, и жариться быстро. Очень вкусно, если подавать со сливочным соусом.

Идея приготовления оладий с зеленым луком и яйцом опубликована на странице фудблогера Натальи Гоптаренко (goptarenkonatali) в Instagram. В составе есть сода, поэтому изделия будут пышными.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл.

яйца – 5 шт. (3 отварных)

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сыр твердый – 80 г

мука – 150 г

соль – 1 ч.л. (неполная)

сушеный чеснок – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

зеленый лук – 3 стебля

Способ приготовления:

1. В миску налить кефир и вбить два яйца.

2. Добавить натертый на большой терке сыр и перемешать.

3. Посолить, добавить сушеный чеснок или специи по вкусу, нарезанные яйца и зеленый лук.

4. Частями добавляем муку, перемешиваем.

5. В конце добавляем погашенную уксусом соду.

6. Тщательно перемешать и жарить на хорошо разогретой сковороде, выкладывая тесто столовой ложкой. Жарить на среднем огне.

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