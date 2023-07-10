Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

Чтобы оладьи на завтрак получились действительно сытными – их можно приготовить с яйцом и зеленым луком. Тесто максимально простое, и жариться быстро. Очень вкусно, если подавать со сливочным соусом.

Идея приготовления оладий с зеленым луком и яйцом опубликована на странице фудблогера Натальи Гоптаренко (goptarenkonatali) в Instagram. В составе есть сода, поэтому изделия будут пышными.

Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл.
  • яйца – 5 шт. (3 отварных)
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  • сыр твердый – 80 г
  • мука – 150 г
  • соль – 1 ч.л. (неполная)
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • зеленый лук – 3 стебля

Способ приготовления:

Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

1. В миску налить кефир и вбить два яйца.

2. Добавить натертый на большой терке сыр и перемешать.

Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

3. Посолить, добавить сушеный чеснок или специи по вкусу, нарезанные яйца и зеленый лук.

4. Частями добавляем муку, перемешиваем.

Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

5. В конце добавляем погашенную уксусом соду.

Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

6. Тщательно перемешать и жарить на хорошо разогретой сковороде, выкладывая тесто столовой ложкой. Жарить на среднем огне.

Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком

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