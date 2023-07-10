Сытные оладьи для завтрака: с яйцом и зеленым луком
Чтобы оладьи на завтрак получились действительно сытными – их можно приготовить с яйцом и зеленым луком. Тесто максимально простое, и жариться быстро. Очень вкусно, если подавать со сливочным соусом.
Идея приготовления оладий с зеленым луком и яйцом опубликована на странице фудблогера Натальи Гоптаренко (goptarenkonatali) в Instagram. В составе есть сода, поэтому изделия будут пышными.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл.
- яйца – 5 шт. (3 отварных)
- сыр твердый – 80 г
- мука – 150 г
- соль – 1 ч.л. (неполная)
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
- зеленый лук – 3 стебля
Способ приготовления:
1. В миску налить кефир и вбить два яйца.
2. Добавить натертый на большой терке сыр и перемешать.
3. Посолить, добавить сушеный чеснок или специи по вкусу, нарезанные яйца и зеленый лук.
4. Частями добавляем муку, перемешиваем.
5. В конце добавляем погашенную уксусом соду.
6. Тщательно перемешать и жарить на хорошо разогретой сковороде, выкладывая тесто столовой ложкой. Жарить на среднем огне.
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