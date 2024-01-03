Такой питательный продукт как печень – это отличная основа для приготовления перекуса. Можно пожарить тонкие блины. Затем завернуть в них вкусную начинку. Выходит очень сытно и полезно.

Идея приготовления сытных печеночных блинов для перекуса опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instgaram. Ингредиенты для начинки очень простые, поэтому точно найдут в вашем холодильнике.

Ингредиенты:

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500 грамм куриной печени

2 яйца

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. муки

соль

Ингредиенты для начинки:

2 яйца

100 грамм твердого сыра

1-2 зубчика чеснока

майонез

корейская морковь

Способ приготовления:

1. Соединить печень, яйца, сметану, муку и соль.

2. Взбить с помощью блендера.

3. Приготовить тонкие блины на сковороде.

4. Натереть 2 вареных яйца на мелкую терку.

5. Добавить натертый сыр, чеснок и майонез.

6. Этой массой смазать блинчик, положить корейскую морковь и завернуть.

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