Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
426
Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

Такой питательный продукт как печень – это отличная основа для приготовления перекуса. Можно пожарить тонкие блины. Затем завернуть в них вкусную начинку. Выходит очень сытно и полезно.

Идея приготовления сытных печеночных блинов для перекуса опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instgaram. Ингредиенты для начинки очень простые, поэтому точно найдут в вашем холодильнике.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

Ингредиенты:

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  • 500 грамм куриной печени
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. муки
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • 2 яйца
  • 100 грамм твердого сыра
  • 1-2 зубчика чеснока
  • майонез
  • корейская морковь

Способ приготовления:

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

1. Соединить печень, яйца, сметану, муку и соль.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

2. Взбить с помощью блендера.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

3. Приготовить тонкие блины на сковороде.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

4. Натереть 2 вареных яйца на мелкую терку.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

5. Добавить натертый сыр, чеснок и майонез.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

6. Этой массой смазать блинчик, положить корейскую морковь и завернуть.

Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку

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