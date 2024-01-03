Сытные печеночные блины для перекуса: из чего сделать начинку
Такой питательный продукт как печень – это отличная основа для приготовления перекуса. Можно пожарить тонкие блины. Затем завернуть в них вкусную начинку. Выходит очень сытно и полезно.
Идея приготовления сытных печеночных блинов для перекуса опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instgaram. Ингредиенты для начинки очень простые, поэтому точно найдут в вашем холодильнике.
Ингредиенты:
- 500 грамм куриной печени
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
- соль
Ингредиенты для начинки:
- 2 яйца
- 100 грамм твердого сыра
- 1-2 зубчика чеснока
- майонез
- корейская морковь
Способ приготовления:
1. Соединить печень, яйца, сметану, муку и соль.
2. Взбить с помощью блендера.
3. Приготовить тонкие блины на сковороде.
4. Натереть 2 вареных яйца на мелкую терку.
5. Добавить натертый сыр, чеснок и майонез.
6. Этой массой смазать блинчик, положить корейскую морковь и завернуть.
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