Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
300
Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

Сезон кабачков – это отличная возможность приготовить сытные и простые закуски. Как вариант, запеченные рулетики с беконом и сыром. Выходит очень вкусно, если обвалять овощные слайсы в хрустящей панировке.

Идея приготовления кабачковых рулетиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Из двух кабачков выходит целая форма рулетиков.

Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 200 г сыра
  • 180-200 г ветчины
Видео дня
  • 100 г панировочных сухарей
  • 4 ст.л. натертого пармезана
  • растительное масло
  • соль, перец, итальянские травы

Способ приготовления:

Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

1. Кабачки хорошо моем, отрезаем хвостик и нарезаем на слайсы. Твердый сыр и ветчину также нарезаем на тоненькие ломтики.

2. Для панировки смешиваем сухари, пармезан, соль, перец и итальянские травы.

Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

3. Далее каждый отдельный слайс кабачка с двух сторон смазываем маслом и панируем в сухарях. Сверху выкладываем ломтик ветчины/сыра и закручиваем в рулетик.

Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

4. Готовые рулетики перекладываем в форму для запекания, прижимая друг к другу, чтобы они не развернулись.

5. Сверху посыпаем остатками сухарей.

Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке

6. Запекаем 180 градусов 30-40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты