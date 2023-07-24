Сытные рулетики с сыром и беконом: готовятся в духовке
Сезон кабачков – это отличная возможность приготовить сытные и простые закуски. Как вариант, запеченные рулетики с беконом и сыром. Выходит очень вкусно, если обвалять овощные слайсы в хрустящей панировке.
Идея приготовления кабачковых рулетиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Из двух кабачков выходит целая форма рулетиков.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 200 г сыра
- 180-200 г ветчины
- 100 г панировочных сухарей
- 4 ст.л. натертого пармезана
- растительное масло
- соль, перец, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо моем, отрезаем хвостик и нарезаем на слайсы. Твердый сыр и ветчину также нарезаем на тоненькие ломтики.
2. Для панировки смешиваем сухари, пармезан, соль, перец и итальянские травы.
3. Далее каждый отдельный слайс кабачка с двух сторон смазываем маслом и панируем в сухарях. Сверху выкладываем ломтик ветчины/сыра и закручиваем в рулетик.
4. Готовые рулетики перекладываем в форму для запекания, прижимая друг к другу, чтобы они не развернулись.
5. Сверху посыпаем остатками сухарей.
6. Запекаем 180 градусов 30-40 минут.
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