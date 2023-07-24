Сезон кабачков – это отличная возможность приготовить сытные и простые закуски. Как вариант, запеченные рулетики с беконом и сыром. Выходит очень вкусно, если обвалять овощные слайсы в хрустящей панировке.

Идея приготовления кабачковых рулетиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Из двух кабачков выходит целая форма рулетиков.

Ингредиенты:

2 кабачка

200 г сыра

180-200 г ветчины

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100 г панировочных сухарей

4 ст.л. натертого пармезана

растительное масло

соль, перец, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо моем, отрезаем хвостик и нарезаем на слайсы. Твердый сыр и ветчину также нарезаем на тоненькие ломтики.

2. Для панировки смешиваем сухари, пармезан, соль, перец и итальянские травы.

3. Далее каждый отдельный слайс кабачка с двух сторон смазываем маслом и панируем в сухарях. Сверху выкладываем ломтик ветчины/сыра и закручиваем в рулетик.

4. Готовые рулетики перекладываем в форму для запекания, прижимая друг к другу, чтобы они не развернулись.

5. Сверху посыпаем остатками сухарей.

6. Запекаем 180 градусов 30-40 минут.

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