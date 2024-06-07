Сытные сырные гренки для перекуса: рецепт блюда за 5 минут
Самое простое и бюджетное блюдо для перекуса – горячие бутерброды, гренки с сыром и яйцами. К тому же готовятся они не дольше 10 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных гренок из батона, в яично-сырной панировке.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 30 гр твердого сыра
- соль
- сливочное масло
- батон
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо, молоко, соль и сыр.
2. Сковороду нагрейте и смажьте маслом.
3. Батон обмокните с обеих сторон в яичной массе и обжарьте с обеих сторон до золотистости.
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