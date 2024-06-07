Самое простое и бюджетное блюдо для перекуса – горячие бутерброды, гренки с сыром и яйцами. К тому же готовятся они не дольше 10 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных гренок из батона, в яично-сырной панировке.

Ингредиенты:

1 яйцо

50 мл молока

30 гр твердого сыра

соль

сливочное масло

батон

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо, молоко, соль и сыр.

2. Сковороду нагрейте и смажьте маслом.

3. Батон обмокните с обеих сторон в яичной массе и обжарьте с обеих сторон до золотистости.

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