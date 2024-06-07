Сытные сырные гренки для перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сытные сырные гренки для перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Самое простое и бюджетное блюдо для перекуса – горячие бутерброды, гренки с сыром и яйцами. К тому же готовятся они не дольше 10 минут.

Сырные гренки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных гренок из батона, в яично-сырной панировке.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 50 мл молока
  • 30 гр твердого сыра
  • соль
  • сливочное масло
  • батон

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо, молоко, соль и сыр.

Сыр и яйца для кляра

2. Сковороду нагрейте и смажьте маслом.

Приготовление блюда

3. Батон обмокните с обеих сторон в яичной массе и обжарьте с обеих сторон до золотистости.

Готовые сырные гренки

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