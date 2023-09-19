Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса
Для вкусного и сытного обеда прекрасно подойдут мясные тюфтельки. Их можно подать абсолютно с любым гарниром: картофелем, кашей или макаронами – каждый раз будет получаться новое блюдо. А для того, чтобы изделия получились пышными и держали форму – стоит добавить в фарш рис.
Идея приготовления мясных тюфтельок с рисом для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Изделия получаются очень ароматными.
Ингредиенты для тюфтельок:
- фарш – 500 г
- рис – 100 г
- морковь – 1/3 шт по желанию
- лук – 1-2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- перец черный – 1/2 ч.л.
- мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для подливки:
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- перец – 1 шт.
- масло для жарки
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л. с горкой
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л. (по вкусу)
- черный перец – 1/2 ч.л.
- мука – 1 ст.л.
- горячая вода – 500 мл
Способ приготовления тюфтельок:
1. Фарш переложить в глубокую миску.
2. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, яйцо, немного проваренный полу-сырый рис (слить из него воду), соль, перец.
3. Перемешать.
4. Несколько раз готовый перемешанный фарш отбить, чтобы вышел лишний воздух. После этого влага равномерно распределится и тефтельки будут хорошо держать форму.
5. Смочить руки и сформировать шарики.
6. Обвалять в муке и выложить на тарелку.
7. Измельчить овощи, положить в разогретую с маслом сковородку.
8. Добавить сметану и томатную пасту, специи и муку
9. Залить горячей водой.
10. Перемешать и протушить.
11. Сверху выложить сформованные тефтельки.
12. Тушить под крышкой до готовности.
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