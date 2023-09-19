Для вкусного и сытного обеда прекрасно подойдут мясные тюфтельки. Их можно подать абсолютно с любым гарниром: картофелем, кашей или макаронами – каждый раз будет получаться новое блюдо. А для того, чтобы изделия получились пышными и держали форму – стоит добавить в фарш рис.

Идея приготовления мясных тюфтельок с рисом для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Изделия получаются очень ароматными.

Ингредиенты для тюфтельок:

фарш – 500 г

рис – 100 г

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морковь – 1/3 шт по желанию

лук – 1-2 шт.

яйцо – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль – 1 ч.л.

перец черный – 1/2 ч.л.

мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для подливки:

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

перец – 1 шт.

масло для жарки

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л. с горкой

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л. (по вкусу)

черный перец – 1/2 ч.л.

мука – 1 ст.л.

горячая вода – 500 мл

Способ приготовления тюфтельок:

1. Фарш переложить в глубокую миску.

2. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, яйцо, немного проваренный полу-сырый рис (слить из него воду), соль, перец.

3. Перемешать.

4. Несколько раз готовый перемешанный фарш отбить, чтобы вышел лишний воздух. После этого влага равномерно распределится и тефтельки будут хорошо держать форму.

5. Смочить руки и сформировать шарики.

6. Обвалять в муке и выложить на тарелку.

7. Измельчить овощи, положить в разогретую с маслом сковородку.

8. Добавить сметану и томатную пасту, специи и муку

9. Залить горячей водой.

10. Перемешать и протушить.

11. Сверху выложить сформованные тефтельки.

12. Тушить под крышкой до готовности.

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