Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

Для вкусного и сытного обеда прекрасно подойдут мясные тюфтельки. Их можно подать абсолютно с любым гарниром: картофелем, кашей или макаронами – каждый раз будет получаться новое блюдо. А для того, чтобы изделия получились пышными и держали форму – стоит добавить в фарш рис.

Идея приготовления мясных тюфтельок с рисом для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Изделия получаются очень ароматными.

Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

Ингредиенты для тюфтельок:

  • фарш – 500 г
  • рис – 100 г
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  • морковь – 1/3 шт по желанию
  • лук – 1-2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль – 1 ч.л.
  • перец черный – 1/2 ч.л.
  • мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для подливки:

Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • перец – 1 шт.
  • масло для жарки
  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л. с горкой
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л. (по вкусу)
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • горячая вода – 500 мл

Способ приготовления тюфтельок:

Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

1. Фарш переложить в глубокую миску.

2. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, яйцо, немного проваренный полу-сырый рис (слить из него воду), соль, перец.

3. Перемешать.

Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

4. Несколько раз готовый перемешанный фарш отбить, чтобы вышел лишний воздух. После этого влага равномерно распределится и тефтельки будут хорошо держать форму.

5. Смочить руки и сформировать шарики.

6. Обвалять в муке и выложить на тарелку.

Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

7. Измельчить овощи, положить в разогретую с маслом сковородку.

8. Добавить сметану и томатную пасту, специи и муку

9. Залить горячей водой.

Сытные тефтели из фарша на обед: что добавить, кроме мяса

10. Перемешать и протушить.

11. Сверху выложить сформованные тефтельки.

12. Тушить под крышкой до готовности.

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