Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед
Значительно сытнее, вместо варенья или сгущенки, положить в тонкие блины плавленый сыр и красную рыбу. Такое блюдо подойдет даже для обеда. И готовится очень быстро.
Идея приготовления сытных блинов с красной рыбой для обеда опубликована на странице фудблогера zefirka_recipes в Instagram. Тесто нужно сделать на майонезе.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт.
- майонез
- слабосоленая рыба
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить майонез.
2. Посолить и поперчить по вкусу и взбить до однородности.
3. Жарить на сковороде для блинов по бокам до готовности.
4. Для начинки соединить натертые на мелкой терке плавленые сырки и майонез.
5. Этой массой смазать каждый блинчик.
6. Поверх положить кусочки рыбы и закрутить.
7. Нарезать на 3-4 части и выложить на тарелку.
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