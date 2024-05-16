Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

Значительно сытнее, вместо варенья или сгущенки, положить в тонкие блины плавленый сыр и красную рыбу. Такое блюдо подойдет даже для обеда. И готовится очень быстро.

Идея приготовления сытных блинов с красной рыбой для обеда опубликована на странице фудблогера zefirka_recipes в Instagram. Тесто нужно сделать на майонезе.

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • соль, перец

Ингредиенты для начинки:

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  • плавленые сырки – 2 шт.
  • майонез
  • слабосоленая рыба

Способ приготовления:

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

1. К яйцам добавить майонез.

2. Посолить и поперчить по вкусу и взбить до однородности.

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

3. Жарить на сковороде для блинов по бокам до готовности.

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

4. Для начинки соединить натертые на мелкой терке плавленые сырки и майонез.

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

5. Этой массой смазать каждый блинчик.

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

6. Поверх положить кусочки рыбы и закрутить.

Сытные тонкие блины с сыром и красной рыбой: обязательно приготовьте на обед

7. Нарезать на 3-4 части и выложить на тарелку.

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