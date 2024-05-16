Значительно сытнее, вместо варенья или сгущенки, положить в тонкие блины плавленый сыр и красную рыбу. Такое блюдо подойдет даже для обеда. И готовится очень быстро.

Идея приготовления сытных блинов с красной рыбой для обеда опубликована на странице фудблогера zefirka_recipes в Instagram. Тесто нужно сделать на майонезе.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

майонез – 2 ст.л.

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

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плавленые сырки – 2 шт.

майонез

слабосоленая рыба

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить майонез.

2. Посолить и поперчить по вкусу и взбить до однородности.

3. Жарить на сковороде для блинов по бокам до готовности.

4. Для начинки соединить натертые на мелкой терке плавленые сырки и майонез.

5. Этой массой смазать каждый блинчик.

6. Поверх положить кусочки рыбы и закрутить.

7. Нарезать на 3-4 части и выложить на тарелку.

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