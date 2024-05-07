Обычные тонкие блины можно сделать очень сытными. Для этого сделайте вкусную начинку из сыра и шпината. После жарки поместите изделия в духовку и полейте сырым соусом бешамель.

Идея приготовления блинчиков с сыром и зеленью опубликована на странице marafon18_6

в Instagram. Такие блинчики могут быть самостоятельным приемом пищи.

Ингредиенты:

молоко – 200 г.

яйца куриные – 2 шт.

мука – 100 г.

масло – 1 ст. л.

соль – по вкусу.

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Ингредиенты для начинки:

шпинат (или другая зелень) – 300 г.

сливочное масло – 10 г.

сливочный творог – 200 г.

сыр твердый – 50 г.

Ингредиенты для соуса бешамель:

молоко – 300 г

мука – 30 г

сливочное масло – 30 г

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Замешать тесто, пожарить тонкие блины.

2. Тушить шпинат с солью специями и маслом.

3. Для соуса: растапливаем масло, добавить муку.

4. Готовим несколько минут, постоянно помешивая. Постепенно добавляем молоко, готовим к загустению (но не доводим до закипания).

5. На блины выложить сыр со шпинатом, завернуть.

6. В форму для запекания застеленную пергаментом выложить блины, полить соусом, посыпать тертым сыром.

7. Запекать 15-20 минут в духовке.

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