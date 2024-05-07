Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

Обычные тонкие блины можно сделать очень сытными. Для этого сделайте вкусную начинку из сыра и шпината. После жарки поместите изделия в духовку и полейте сырым соусом бешамель.

Идея приготовления блинчиков с сыром и зеленью опубликована на странице marafon18_6

в Instagram. Такие блинчики могут быть самостоятельным приемом пищи.

Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • молоко – 200 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • мука – 100 г.
  • масло – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу.
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Ингредиенты для начинки:

  • шпинат (или другая зелень) – 300 г.
  • сливочное масло – 10 г.
  • сливочный творог – 200 г.
  • сыр твердый – 50 г.

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • молоко – 300 г
  • мука – 30 г
  • сливочное масло – 30 г
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

1. Замешать тесто, пожарить тонкие блины.

2. Тушить шпинат с солью специями и маслом.

Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

3. Для соуса: растапливаем масло, добавить муку.

4. Готовим несколько минут, постоянно помешивая. Постепенно добавляем молоко, готовим к загустению (но не доводим до закипания).

Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

5. На блины выложить сыр со шпинатом, завернуть.

Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке

6. В форму для запекания застеленную пергаментом выложить блины, полить соусом, посыпать тертым сыром.

7. Запекать 15-20 минут в духовке.

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