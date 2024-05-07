Сытные тонкие блины с творогом и шпинатом: готовятся в духовке
Обычные тонкие блины можно сделать очень сытными. Для этого сделайте вкусную начинку из сыра и шпината. После жарки поместите изделия в духовку и полейте сырым соусом бешамель.
Идея приготовления блинчиков с сыром и зеленью опубликована на странице marafon18_6
в Instagram. Такие блинчики могут быть самостоятельным приемом пищи.
Ингредиенты:
- молоко – 200 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- мука – 100 г.
- масло – 1 ст. л.
- соль – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- шпинат (или другая зелень) – 300 г.
- сливочное масло – 10 г.
- сливочный творог – 200 г.
- сыр твердый – 50 г.
Ингредиенты для соуса бешамель:
- молоко – 300 г
- мука – 30 г
- сливочное масло – 30 г
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Замешать тесто, пожарить тонкие блины.
2. Тушить шпинат с солью специями и маслом.
3. Для соуса: растапливаем масло, добавить муку.
4. Готовим несколько минут, постоянно помешивая. Постепенно добавляем молоко, готовим к загустению (но не доводим до закипания).
5. На блины выложить сыр со шпинатом, завернуть.
6. В форму для запекания застеленную пергаментом выложить блины, полить соусом, посыпать тертым сыром.
7. Запекать 15-20 минут в духовке.
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