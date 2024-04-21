Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

Классические картофельные пирожки можно сделать гораздо сытнее. Для этого добавьте в начинку, кроме овоща, отварную гречку. Особенно это уместно, если у вас есть остатки крупы, которую уже никто не хочет есть.

Идея приготовления жареных пирожков на кефире с картошкой и гречкой опубликована на странице фудблогера Марианны Жук (_marianaa._zhuk) в Instagram. Тесто не впитывает лишнее масло.

Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

Ингредиенты для теста:

  • вода – 500 мл.
  • дрожжи-50 грамм
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  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л
  • масло – 2 ст.л.
  • мука – такое количество, сколько возьмет тесто

Способ приготовления:

Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

1. В теплой воде растворить дрожжи.

Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

2. Добавить соль, сахар, растительное масло и перемешать.

Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

3. Постепенно добавить муку, пока тесто не перестанет липнуть в руки.

Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку

4. Сформировать пирожки, завернув начинку из картофеля и гречки.

5. Обжарить на сковороде.

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