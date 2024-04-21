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Сытные жареные пирожки с картофелем: что, кроме овоща, вкусно добавить в начинку
Классические картофельные пирожки можно сделать гораздо сытнее. Для этого добавьте в начинку, кроме овоща, отварную гречку. Особенно это уместно, если у вас есть остатки крупы, которую уже никто не хочет есть.
Идея приготовления жареных пирожков на кефире с картошкой и гречкой опубликована на странице фудблогера Марианны Жук (_marianaa._zhuk) в Instagram. Тесто не впитывает лишнее масло.
Ингредиенты для теста:
- вода – 500 мл.
- дрожжи-50 грамм
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л
- масло – 2 ст.л.
- мука – такое количество, сколько возьмет тесто
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворить дрожжи.
2. Добавить соль, сахар, растительное масло и перемешать.
3. Постепенно добавить муку, пока тесто не перестанет липнуть в руки.
4. Сформировать пирожки, завернув начинку из картофеля и гречки.
5. Обжарить на сковороде.
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