Классические картофельные пирожки можно сделать гораздо сытнее. Для этого добавьте в начинку, кроме овоща, отварную гречку. Особенно это уместно, если у вас есть остатки крупы, которую уже никто не хочет есть.

Идея приготовления жареных пирожков на кефире с картошкой и гречкой опубликована на странице фудблогера Марианны Жук (_marianaa._zhuk) в Instagram. Тесто не впитывает лишнее масло.

Ингредиенты для теста:

вода – 500 мл.

дрожжи-50 грамм

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соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л

масло – 2 ст.л.

мука – такое количество, сколько возьмет тесто

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворить дрожжи.

2. Добавить соль, сахар, растительное масло и перемешать.

3. Постепенно добавить муку, пока тесто не перестанет липнуть в руки.

4. Сформировать пирожки, завернув начинку из картофеля и гречки.

5. Обжарить на сковороде.

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