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Сытные зразы с горохом и луком для ужина: самый простой рецепт блюда из пюре
Из картофельного пюре можно приготовить очень много вкусных, а главное – сытных блюд. Среди них особое место занимают зразы, которые можно готовить с горохом, капустой, мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз с гороховым пюре, жареным луком.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 5-7 ст. л.
Начинка:
- Гороховое пюре – 100 г
- Кипяток – 150 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Из картофеля приготовьте пюре, добавьте яйцо и муку, перемешайте.
2. Горох отварите, лук пожарьте и добавьте к гороху, перемешайте.
3. Картофельное тесто порежьте на одинаковые кусочки, выложите во внутрь начинку и пожарьте зразы.
Подавайте со сметаной!
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