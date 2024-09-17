Из картофельного пюре можно приготовить очень много вкусных, а главное – сытных блюд. Среди них особое место занимают зразы, которые можно готовить с горохом, капустой, мясным фаршем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз с гороховым пюре, жареным луком.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 5-7 ст. л.

Начинка:

Гороховое пюре – 100 г

Кипяток – 150 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Из картофеля приготовьте пюре, добавьте яйцо и муку, перемешайте.

2. Горох отварите, лук пожарьте и добавьте к гороху, перемешайте.

3. Картофельное тесто порежьте на одинаковые кусочки, выложите во внутрь начинку и пожарьте зразы.

Подавайте со сметаной!

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