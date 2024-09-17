Сытные зразы с горохом и луком для ужина: самый простой рецепт блюда из пюре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сытные зразы с горохом и луком для ужина: самый простой рецепт блюда из пюре

Из картофельного пюре можно приготовить очень много вкусных, а главное – сытных блюд. Среди них особое место занимают зразы, которые можно готовить с горохом, капустой, мясным фаршем.  

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Домашние зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз с гороховым пюре, жареным луком. 

Рецепт зраз

Ингредиенты: 

  • Картофель – 3 шт. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 5-7 ст. л.

Начинка:

  • Гороховое пюре – 100 г
  • Кипяток – 150 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Из картофеля приготовьте пюре, добавьте яйцо и муку, перемешайте. 

Картофельное пюре

2. Горох отварите, лук пожарьте и добавьте к гороху, перемешайте.

Гороховое пюре для начинки

3. Картофельное тесто порежьте на одинаковые кусочки, выложите во внутрь начинку и пожарьте зразы.

Приготовление зраз

Подавайте со сметаной!

Готовые зразы

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