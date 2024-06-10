Сытные зразы с паштетом: рецепт быстрого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Картофельное пюре – идеальное блюдо для приготовления вкусных зраз, начинку для которых можно готовить из куриного фарша, грибов, филе, капусты. 

Вкусные зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных зраз с мясным паштетом, которые очень просто готовятся. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 800 г картофеля
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • соль

Начинка:

  • домашний паштет из курицы
  • 2 луковицы
  • зелень
  • соль, перец.

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, сделайте пюре. Добавьте яйца, соль, перец, муку, перемешайте. Сделайте колбаску из теста, разрежьте на куски.

Тесто для зраз

2. Начинка: порежьте мелко лук, обжарьте до золотистости, добавьте ее после в паштет и перемешайте. 

Начинка для блюда

3. Сформируйте зразы, во внутрь положите начинку и обжарьте с двух сторон до готовности. 

Готовые зразы

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