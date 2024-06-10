Сытные зразы с паштетом: рецепт быстрого блюда для ужина
Картофельное пюре – идеальное блюдо для приготовления вкусных зраз, начинку для которых можно готовить из куриного фарша, грибов, филе, капусты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных зраз с мясным паштетом, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 800 г картофеля
- 2 яйца
- 200 г муки
- соль
Начинка:
- домашний паштет из курицы
- 2 луковицы
- зелень
- соль, перец.
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, сделайте пюре. Добавьте яйца, соль, перец, муку, перемешайте. Сделайте колбаску из теста, разрежьте на куски.
2. Начинка: порежьте мелко лук, обжарьте до золотистости, добавьте ее после в паштет и перемешайте.
3. Сформируйте зразы, во внутрь положите начинку и обжарьте с двух сторон до готовности.
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