Картофельное пюре – идеальное блюдо для приготовления вкусных зраз, начинку для которых можно готовить из куриного фарша, грибов, филе, капусты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных зраз с мясным паштетом, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

800 г картофеля

2 яйца

200 г муки

соль

Начинка:

домашний паштет из курицы

2 луковицы

зелень

соль, перец.

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре. Добавьте яйца, соль, перец, муку, перемешайте. Сделайте колбаску из теста, разрежьте на куски.

2. Начинка: порежьте мелко лук, обжарьте до золотистости, добавьте ее после в паштет и перемешайте.

3. Сформируйте зразы, во внутрь положите начинку и обжарьте с двух сторон до готовности.

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