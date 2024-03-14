Когда времени на приготовление мало, а хочется быстро пообедать – всегда выручает лаваш. Из него можно сделать очень сытный рулет, который нужно будет просто запечь в духовке. Для начинки отлично подойдет обычный куриный фарш.

Идея приготовления рулета из лаваша для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт

куриный фарш

сыр

зелень, специи

желток яйца

Видео дня

Способ приготовления:

1. Куриное филе мелко порезать.

2. Взбить фарш в блендере.

3. Из лаваша сделать первый слой.

4. Выложить фарш.

5. Накрыть другим лавашем и сделать второй слой – сыр и зелень.

6. Закрутить лаваш в рулет и отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: