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Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш
Когда времени на приготовление мало, а хочется быстро пообедать – всегда выручает лаваш. Из него можно сделать очень сытный рулет, который нужно будет просто запечь в духовке. Для начинки отлично подойдет обычный куриный фарш.
Идея приготовления рулета из лаваша для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт
- куриный фарш
- сыр
- зелень, специи
- желток яйца
Способ приготовления:
1. Куриное филе мелко порезать.
2. Взбить фарш в блендере.
3. Из лаваша сделать первый слой.
4. Выложить фарш.
5. Накрыть другим лавашем и сделать второй слой – сыр и зелень.
6. Закрутить лаваш в рулет и отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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