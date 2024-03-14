Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
339
Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

Когда времени на приготовление мало, а хочется быстро пообедать – всегда выручает лаваш. Из него можно сделать очень сытный рулет, который нужно будет просто запечь в духовке. Для начинки отлично подойдет обычный куриный фарш.

Идея приготовления рулета из лаваша для сытного обеда опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт
  • куриный фарш
  • сыр
  • зелень, специи
  • желток яйца
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Способ приготовления:

Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

1. Куриное филе мелко порезать.

2. Взбить фарш в блендере.

Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

3. Из лаваша сделать первый слой.

Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

4. Выложить фарш.

5. Накрыть другим лавашем и сделать второй слой – сыр и зелень.

Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

6. Закрутить лаваш в рулет и отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Сытный и быстрый обед за копейки: понадобится лаваш

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