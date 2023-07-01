Сытный и бюджетный рулет из натертых кабачков: как приготовить

Рулет из кабачков – это бюджетное блюдо, которого хватит на всю семью. Овощные блины нужно сначала пожарить, а затем запечь. Они отлично держат форму и не разваливаются во время заворачивания рулета.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Для начинки понадобятся помидоры и много сыра.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

яйца – 3 шт

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зелень – 50 г (лучше укроп)

мука – 5 ст.л.

соль – по вкусу

растительное масло – для смазки.

Ингредиенты для начинки:

сыр твердый – 200 г

сыр плавленый – 200 г

майонез, чеснок – по вкусу

томаты – 1 шт (большой, или 2 средних)

Способ приготовления:

1. Кабачки моем натираем на терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут.

2. Отжимаем полностью жидкость из кабачков.

3. Добавляем к ним муку, яйца, сметану, нарезанную зелень разрыхлитель и все перемешиваем до однородной массы.

4. Достаем противень с пергаментом, смазываем его растительным маслом, выливаем туда готовую кабачковую массу, разравниваем по форме и кладем в духовку выпекаться при температуре 200 градусов на 25 минут.

5. Достаем і охлаждаем, а пока приготовим начинку. Сыр твердый и плавленый натрия на мелкие терки добавляем и нужный чеснок и немного соли перемешиваем начинка готовая.

6. После того, как кабачковый блинчик остынет – смазываем его хорошо подготовленной начинкой, различаем, кладем сверху кусочки томатов по всей плоскости и заворачиваем в рулет с помощью пергамента.

7. Заворачиваем в пленку и кладем несколько часов в холодильник.

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