Сытный и бюджетный рулет из натертых кабачков: как приготовить
Рулет из кабачков – это бюджетное блюдо, которого хватит на всю семью. Овощные блины нужно сначала пожарить, а затем запечь. Они отлично держат форму и не разваливаются во время заворачивания рулета.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Для начинки понадобятся помидоры и много сыра.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- яйца – 3 шт
- зелень – 50 г (лучше укроп)
- мука – 5 ст.л.
- соль – по вкусу
- растительное масло – для смазки.
Ингредиенты для начинки:
- сыр твердый – 200 г
- сыр плавленый – 200 г
- майонез, чеснок – по вкусу
- томаты – 1 шт (большой, или 2 средних)
Способ приготовления:
1. Кабачки моем натираем на терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут.
2. Отжимаем полностью жидкость из кабачков.
3. Добавляем к ним муку, яйца, сметану, нарезанную зелень разрыхлитель и все перемешиваем до однородной массы.
4. Достаем противень с пергаментом, смазываем его растительным маслом, выливаем туда готовую кабачковую массу, разравниваем по форме и кладем в духовку выпекаться при температуре 200 градусов на 25 минут.
5. Достаем і охлаждаем, а пока приготовим начинку. Сыр твердый и плавленый натрия на мелкие терки добавляем и нужный чеснок и немного соли перемешиваем начинка готовая.
6. После того, как кабачковый блинчик остынет – смазываем его хорошо подготовленной начинкой, различаем, кладем сверху кусочки томатов по всей плоскости и заворачиваем в рулет с помощью пергамента.
7. Заворачиваем в пленку и кладем несколько часов в холодильник.
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