Печень – очень питательный продукт, который должен находиться в рационе каждого человека. Но приготовить его нужно правильно. очень вкусно подать в салате, вместе с поджаренными овощами. Для этого печень нужно просто отварить – она станет мягкой и отлично нарезается.

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Идея приготовления вкусного майонезного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Специи добавляйте по вкусу.

Ингредиенты:

куриная печень – 1 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

консервированные огурцы – 5-6 шт.

консервированный горошек – 1 банка

зеленый лук

майонез – 2-3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень очистить, промыть и отварить до подсоленной воды около 10 минут.

2. Параллельно обжарить на сковороде лук и морковь.

3. Все ингредиенты охладить.

4. Далее порезать печень, огурцы, лук и переложить в миску.

5. Туда добавить зажарку, горошек, майонез.

6. Хорошо перемешать.

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