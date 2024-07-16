Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

Печень – очень питательный продукт, который должен находиться в рационе каждого человека. Но приготовить его нужно правильно. очень вкусно подать в салате, вместе с поджаренными овощами. Для этого печень нужно просто отварить – она станет мягкой и отлично нарезается.

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Идея приготовления вкусного майонезного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Специи добавляйте по вкусу.

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

Ингредиенты:

  • куриная печень – 1 кг.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • консервированные огурцы – 5-6 шт.
  • консервированный горошек – 1 банка
  • зеленый лук
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

1. Печень очистить, промыть и отварить до подсоленной воды около 10 минут.

2. Параллельно обжарить на сковороде лук и морковь.

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

3. Все ингредиенты охладить.

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

4. Далее порезать печень, огурцы, лук и переложить в миску.

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

5. Туда добавить зажарку, горошек, майонез.

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

6. Хорошо перемешать.

Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило

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