Сытный и бюджетный салат с куриной печенью: как приготовить, чтобы мясо не горчило
Печень – очень питательный продукт, который должен находиться в рационе каждого человека. Но приготовить его нужно правильно. очень вкусно подать в салате, вместе с поджаренными овощами. Для этого печень нужно просто отварить – она станет мягкой и отлично нарезается.
Идея приготовления вкусного майонезного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Специи добавляйте по вкусу.
Ингредиенты:
- куриная печень – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- консервированные огурцы – 5-6 шт.
- консервированный горошек – 1 банка
- зеленый лук
- майонез – 2-3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень очистить, промыть и отварить до подсоленной воды около 10 минут.
2. Параллельно обжарить на сковороде лук и морковь.
3. Все ингредиенты охладить.
4. Далее порезать печень, огурцы, лук и переложить в миску.
5. Туда добавить зажарку, горошек, майонез.
6. Хорошо перемешать.
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