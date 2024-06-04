Из кабачков можно приготовить очень бюджетные и сытные закуски. К примеру, вкусный рулет с начинкой. Тесто для основания отлично прожаривается, не распадается на сковороде и держит форму.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Все очень просто.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (средние)

яйца куриные – 2 шт.

мука – 50 г.

соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

сыр твердый – 75 г.

сметана – 100 г.

помидоры – 120 г.

соль, чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Кабачки измельчить на терке.

2. Отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйца, муку и соль.

4. Тщательно перемешать.

5. Равномерным слоем выложить на силиконовый коврик.

6. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Охладить.

7. Смешать тертый сыр, сметану и чеснок, смазать на блинчик.

8. Выложить помидоры, завернуть в рулет.

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