Сытный кабачковый рулет с помидорами, творогом и чесноком: отлично держит форму и не распадается
Из кабачков можно приготовить очень бюджетные и сытные закуски. К примеру, вкусный рулет с начинкой. Тесто для основания отлично прожаривается, не распадается на сковороде и держит форму.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Все очень просто.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт. (средние)
- яйца куриные – 2 шт.
- мука – 50 г.
- соль – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- сыр твердый – 75 г.
- сметана – 100 г.
- помидоры – 120 г.
- соль, чеснок – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Кабачки измельчить на терке.
2. Отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйца, муку и соль.
4. Тщательно перемешать.
5. Равномерным слоем выложить на силиконовый коврик.
6. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Охладить.
7. Смешать тертый сыр, сметану и чеснок, смазать на блинчик.
8. Выложить помидоры, завернуть в рулет.
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