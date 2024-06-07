Сытный кабачковый торт с помидорами и чесночным соусом: как приготовить бюджетное сезонное блюдо
Из кабачков можно приготовить не только запеканку или оладьи, но полноценный закусочный торт. Для него вам нужно пожарить тонкие блины и смазать аппетитным чесночным соусом. Все очень просто и вкусно.
Идея приготовления торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann and food в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.
Ингредиенты:
- средние кабачки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 5 ст.л.
- соль – по вкусу
- чеснок – по вкусу
- майонез (сметана)
- укроп
- помидоры – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на большую терку.
2. Посолить и одставить на 10 минут.
3. После этого слить весь образовавшийся сок.
4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.
5. Замесить тесто.
6. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложить по 2-3 ст.л. теста.
7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.
8. Готовые блины охладить.
9. Смазать соусом: чеснок+ майонез (сметана)+укроп, между перемащенными блинами выложить помидоры нарезаные слайсами).
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