Из кабачков можно приготовить не только запеканку или оладьи, но полноценный закусочный торт. Для него вам нужно пожарить тонкие блины и смазать аппетитным чесночным соусом. Все очень просто и вкусно.

Идея приготовления торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann and food в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Ингредиенты:

средние кабачки – 2 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 5 ст.л.

соль – по вкусу

чеснок – по вкусу

майонез (сметана)

укроп

помидоры – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большую терку.

2. Посолить и одставить на 10 минут.

3. После этого слить весь образовавшийся сок.

4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.

5. Замесить тесто.

6. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложить по 2-3 ст.л. теста.

7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.

8. Готовые блины охладить.

9. Смазать соусом: чеснок+ майонез (сметана)+укроп, между перемащенными блинами выложить помидоры нарезаные слайсами).

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