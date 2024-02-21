Сытный картофельный гратен с беконом и сыром: идеально для обеда
Вместо обычного пюре из картофеля можно приготовить изысканный гратен. Это полноценное блюдо. в которой есть и овощи, и мясо, и сыр. Именно то, что нужно для обеда.
Идея приготовления сытного картофельного гратену с беконом опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Картошку нужно нарезать кружочками.
Ингредиенты:
- картофель (большой) – 6 шт
- бекон – 220 г
- сыр твердый – 200 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- сливки 33% – 500 мл
- соль, перец – по вкусу
- мускатный орех
Способ приготовления:
1. Очистить картофель и нарезать очень тонкими слайсами.
2. Бекон порезать и обжарить на сковороде в течение 7 минут.
3. Сыр натереть на среднюю терку.
4. Форму для выпечки смазать маслом и разрезанным зубчиком чеснока.
5. Выложить равномерно половину картофеля и бекона в форму.
6. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
7. Натереть или мелко порезать чеснок и выложить на картофель.
8. Выложить половину сыра и залить сливками.
9. Далее снова выложить картофель, соль, перец, творог и залить сливками.
10. Выпекать при температуре 165 градусов в течение 1,2 часов.
11. Можно подавать в качестве отдельного блюда или гарнира, например, с мясом.
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