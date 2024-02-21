Вместо обычного пюре из картофеля можно приготовить изысканный гратен. Это полноценное блюдо. в которой есть и овощи, и мясо, и сыр. Именно то, что нужно для обеда.

Идея приготовления сытного картофельного гратену с беконом опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Картошку нужно нарезать кружочками.

Ингредиенты:

картофель (большой) – 6 шт

бекон – 220 г

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сыр твердый – 200 г

чеснок – 1-2 зубчика

сливки 33% – 500 мл

соль, перец – по вкусу

мускатный орех

Способ приготовления:

1. Очистить картофель и нарезать очень тонкими слайсами.

2. Бекон порезать и обжарить на сковороде в течение 7 минут.

3. Сыр натереть на среднюю терку.

4. Форму для выпечки смазать маслом и разрезанным зубчиком чеснока.

5. Выложить равномерно половину картофеля и бекона в форму.

6. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.

7. Натереть или мелко порезать чеснок и выложить на картофель.

8. Выложить половину сыра и залить сливками.

9. Далее снова выложить картофель, соль, перец, творог и залить сливками.

10. Выпекать при температуре 165 градусов в течение 1,2 часов.

11. Можно подавать в качестве отдельного блюда или гарнира, например, с мясом.

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