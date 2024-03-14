Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
270
Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок

Киш – это очень сытная выпечка на основе хрустящего теста с сочной начинкой. Его готовить гораздо проще, чем любые пироги и запеканки. Очень вкусно сделать с красной рыбой и шпинатом.

О том, как приготовить сытный кош с красной рыбой и шпинатом рассказала фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Не нужно ждать, пока тесто поднимется – можно сразу распределить его по форме и выложить начинку.

Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок
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Ингредиенты для основания:

  • мука – 280 г
  • масло – 150 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • яйца – 1 шт
  • холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • красная рыба – 350 – 400 г
  • шпинат – 150 г
  • мини-моцарелла (можно заменить твердым сыром) – 125 г
  • сливки 30% – 300 мл
  • яйца – 4 шт
  • соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок

1. Для теста в муку добавить холодное масло и перетереть в крошку, посолить.

2. Влить яйцо и воду, быстро замесить тесто.

Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок

3. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике в час.

4. Рыбу порезать небольшими кусочками.

5. Шпинат припустить на сливочном масле, посолить, поперчить.

Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок

6. Тесто распределить по форме (24 см), формируя бортики.

7. Выложить шпинат, рыбу, моцареллу. Если вы используете твердый сыр, добавьте его к заливке. Для заливки смешать яйца со сливками, посолить, поперчить. Вылить на рыбу со шпинатом.

Сытный киш с красной рыбой на хрустящем тесте: лучше многих пирогов и запеканок

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Разрезать после охлаждения.

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