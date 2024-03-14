Киш – это очень сытная выпечка на основе хрустящего теста с сочной начинкой. Его готовить гораздо проще, чем любые пироги и запеканки. Очень вкусно сделать с красной рыбой и шпинатом.

О том, как приготовить сытный кош с красной рыбой и шпинатом рассказала фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Не нужно ждать, пока тесто поднимется – можно сразу распределить его по форме и выложить начинку.

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Ингредиенты для основания:

мука – 280 г

масло – 150 г

соль – 0,5 ч.л.

яйца – 1 шт

холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

красная рыба – 350 – 400 г

шпинат – 150 г

мини-моцарелла (можно заменить твердым сыром) – 125 г

сливки 30% – 300 мл

яйца – 4 шт

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Для теста в муку добавить холодное масло и перетереть в крошку, посолить.

2. Влить яйцо и воду, быстро замесить тесто.

3. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике в час.

4. Рыбу порезать небольшими кусочками.

5. Шпинат припустить на сливочном масле, посолить, поперчить.

6. Тесто распределить по форме (24 см), формируя бортики.

7. Выложить шпинат, рыбу, моцареллу. Если вы используете твердый сыр, добавьте его к заливке. Для заливки смешать яйца со сливками, посолить, поперчить. Вылить на рыбу со шпинатом.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Разрезать после охлаждения.

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