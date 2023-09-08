Киш – это очень простое и сытное блюдо для обеда. Очень вкусно и полезно сделать его с красной рыбой, а также добавить шпинат. Все, что нужно сделать – запечь хрустящее основание, выложить начинку и залить сливочной массой.

О том, как приготовить сытный киш с рыбой рассказали на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты для основания:

210 г муки

110 г сливочного масла

1 яйцо

1-3 ч.л. соли

1-3 ч.л. сахара

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Ингредиенты для начинки:

400 г красной рыбы

100 г свежего шпината (можно замороженный)

15 г сливочного масла

4 яйца

300 мл сливок 15%

щепотка мускатного ореха

прованские травы, перец, соль

Способ приготовления:

1. Для основания холодное сливочное масло перетираем вместе с мукой в крошку.

2. Яйцо, соль и сахар перемешиваем и добавляем крошку.

3. Замешиваем тесто сначала вилкой, а затем быстро руками. Чем скорее вы это сделаете – тем лучше (песочное тесто не любит тепло рук).

4. Готовое тесто перекладываем на пищевую пленку, заворачиваем и отправляем на 20 минут в холодильник. Или можете оставить его на ночь, а утром испечь.

5. Через 20 минут достаем тесто и раскатываем на пергаменте в тонкий лист, перекладываем в форму (22-24 см).

6. Разравниваем и обрезаем лишнее тесто.

7. Вилкой делаем отверстия, накрываем пергаментом и засыпаем крупой (горох, чечевица, рис).

8. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

9. Шпинат обжариваем на сливочном масле 2-3 минуты, солим.

10. Красную рыбку нарезаем небольшими кусочками.

11. Для заливки совмещаем яйца, сливки, специи, соль и хорошо перемешиваем.

12. В готовое основание перекладываем начинку, чередуем шпинат и рыбу.

13. Заливаем начинку заливкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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