Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

Киш – это очень простое и сытное блюдо для обеда. Очень вкусно и полезно сделать его с красной рыбой, а также добавить шпинат. Все, что нужно сделать – запечь хрустящее основание, выложить начинку и залить сливочной массой.

О том, как приготовить сытный киш с рыбой рассказали на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

Ингредиенты для основания:

  • 210 г муки
  • 110 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1-3 ч.л. соли
  • 1-3 ч.л. сахара
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Ингредиенты для начинки:

  • 400 г красной рыбы
  • 100 г свежего шпината (можно замороженный)
  • 15 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 300 мл сливок 15%
  • щепотка мускатного ореха
  • прованские травы, перец, соль

Способ приготовления:

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

1. Для основания холодное сливочное масло перетираем вместе с мукой в крошку.

2. Яйцо, соль и сахар перемешиваем и добавляем крошку.

3. Замешиваем тесто сначала вилкой, а затем быстро руками. Чем скорее вы это сделаете – тем лучше (песочное тесто не любит тепло рук).

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

4. Готовое тесто перекладываем на пищевую пленку, заворачиваем и отправляем на 20 минут в холодильник. Или можете оставить его на ночь, а утром испечь.

5. Через 20 минут достаем тесто и раскатываем на пергаменте в тонкий лист, перекладываем в форму (22-24 см).

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

6. Разравниваем и обрезаем лишнее тесто.

7. Вилкой делаем отверстия, накрываем пергаментом и засыпаем крупой (горох, чечевица, рис).

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

8. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

9. Шпинат обжариваем на сливочном масле 2-3 минуты, солим.

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

10. Красную рыбку нарезаем небольшими кусочками.

11. Для заливки совмещаем яйца, сливки, специи, соль и хорошо перемешиваем.

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

12. В готовое основание перекладываем начинку, чередуем шпинат и рыбу.

13. Заливаем начинку заливкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед

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