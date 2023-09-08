Сытный киш с красной рыбой на простом тесте: как приготовить блюдо на обед
Киш – это очень простое и сытное блюдо для обеда. Очень вкусно и полезно сделать его с красной рыбой, а также добавить шпинат. Все, что нужно сделать – запечь хрустящее основание, выложить начинку и залить сливочной массой.
О том, как приготовить сытный киш с рыбой рассказали на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Начинка получается очень сочной.
Ингредиенты для основания:
- 210 г муки
- 110 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1-3 ч.л. соли
- 1-3 ч.л. сахара
Ингредиенты для начинки:
- 400 г красной рыбы
- 100 г свежего шпината (можно замороженный)
- 15 г сливочного масла
- 4 яйца
- 300 мл сливок 15%
- щепотка мускатного ореха
- прованские травы, перец, соль
Способ приготовления:
1. Для основания холодное сливочное масло перетираем вместе с мукой в крошку.
2. Яйцо, соль и сахар перемешиваем и добавляем крошку.
3. Замешиваем тесто сначала вилкой, а затем быстро руками. Чем скорее вы это сделаете – тем лучше (песочное тесто не любит тепло рук).
4. Готовое тесто перекладываем на пищевую пленку, заворачиваем и отправляем на 20 минут в холодильник. Или можете оставить его на ночь, а утром испечь.
5. Через 20 минут достаем тесто и раскатываем на пергаменте в тонкий лист, перекладываем в форму (22-24 см).
6. Разравниваем и обрезаем лишнее тесто.
7. Вилкой делаем отверстия, накрываем пергаментом и засыпаем крупой (горох, чечевица, рис).
8. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
9. Шпинат обжариваем на сливочном масле 2-3 минуты, солим.
10. Красную рыбку нарезаем небольшими кусочками.
11. Для заливки совмещаем яйца, сливки, специи, соль и хорошо перемешиваем.
12. В готовое основание перекладываем начинку, чередуем шпинат и рыбу.
13. Заливаем начинку заливкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
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