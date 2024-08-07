Вместо обычного пюре можно приготовить сытный "Королевский" картофель. Она запекается в духовке с добавлением большого количества творога, поджарки, а также грибных шапочек. Получается сытное и изысканное блюдо, которым можно угостить всю семью.

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Идея приготовления "Королевского картофеля" опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Добавьте свежую зелень сверху.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

луковица – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, перец, чеснок сухой по вкусу

сливочное масло – кусочек

сыр плавленый сливочный (можно янтарь) – 150 г

шампиньоны (к ним соль и масло)

зелень для украшения

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарить лук и морковь до золотистости.

2. Добавить соль и перемешать.

3. Выключить сковороду и добавить сливочный творог, перемешать.

4. Картошку нарезать, добавить соль, перец и сухой чеснок.

5. Форму смазать сливочным маслом, выложить картофель и высыпать сливочную зажарку.

6. Наверх выложить свежие шампиньоны и смазать маслом (шампиньоны по желанию посолить).

7. Запекать 60 минут при температуре 200 градусов. Украсить зеленью.

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