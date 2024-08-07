Сытный "Королевский" картофель в духовке: лучше обычного пюре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный 'Королевский' картофель в духовке: лучше обычного пюре

Вместо обычного пюре можно приготовить сытный "Королевский" картофель. Она запекается в духовке с добавлением большого количества творога, поджарки, а также грибных шапочек. Получается сытное и изысканное блюдо, которым можно угостить всю семью.

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Идея приготовления "Королевского картофеля" опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Добавьте свежую зелень сверху.

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • луковица – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль, перец, чеснок сухой по вкусу
  • сливочное масло – кусочек
  • сыр плавленый сливочный (можно янтарь) – 150 г
  • шампиньоны (к ним соль и масло)
  • зелень для украшения

Способ приготовления:

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

1. На сковороде обжарить лук и морковь до золотистости.

2. Добавить соль и перемешать.

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

3. Выключить сковороду и добавить сливочный творог, перемешать.

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

4. Картошку нарезать, добавить соль, перец и сухой чеснок.

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

5. Форму смазать сливочным маслом, выложить картофель и высыпать сливочную зажарку.

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

6. Наверх выложить свежие шампиньоны и смазать маслом (шампиньоны по желанию посолить).

Сытный ''Королевский'' картофель в духовке: лучше обычного пюре

7. Запекать 60 минут при температуре 200 градусов. Украсить зеленью.

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