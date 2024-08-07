Сытный "Королевский" картофель в духовке: лучше обычного пюре
Вместо обычного пюре можно приготовить сытный "Королевский" картофель. Она запекается в духовке с добавлением большого количества творога, поджарки, а также грибных шапочек. Получается сытное и изысканное блюдо, которым можно угостить всю семью.
Идея приготовления "Королевского картофеля" опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Добавьте свежую зелень сверху.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- луковица – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец, чеснок сухой по вкусу
- сливочное масло – кусочек
- сыр плавленый сливочный (можно янтарь) – 150 г
- шампиньоны (к ним соль и масло)
- зелень для украшения
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарить лук и морковь до золотистости.
2. Добавить соль и перемешать.
3. Выключить сковороду и добавить сливочный творог, перемешать.
4. Картошку нарезать, добавить соль, перец и сухой чеснок.
5. Форму смазать сливочным маслом, выложить картофель и высыпать сливочную зажарку.
6. Наверх выложить свежие шампиньоны и смазать маслом (шампиньоны по желанию посолить).
7. Запекать 60 минут при температуре 200 градусов. Украсить зеленью.
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