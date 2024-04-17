Если нет времени нормально пообедать – в ход идут бутерброды с магазинной колбасой. Полезной такую еду назвать сложно. Поэтому замечательной идеей будет сделать домашний куриный рулет. Вы потратите немного времени на его приготовление, положите в холодильник, а потом можно просто нарезать и выкладывать на хлеб, хранится продукт достаточно долго.

Идея приготовления домашнего куриного рулета на обед вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Выходит очень сытно.

Ингредиенты на 1 кг сырья:

целая курица

кориандр – 1 ч.л.

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черный молотый перец – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

холодные сливки – 100 мл.

сыр и грибы для начинки

Способ приготовления:

1. Мясо порезать брусочками. на 1 кг. сырья – 20 г соли (10 г нитритной и 10 грамм обыкновенной). Весить мясо вместе с кожицей и засаливать мясо с учетом веса кожуры, но кожура лежит без соли и ждет своей очереди. В процессе приготовления все вкусы объединяются.

2. Засаливать мясо 1-2 дня в холодильнике.

3. Разложить на дощечке и отбить острой стороной ножа до однородной структуры и появления белковых нитей. Важно, чтобы на всех этапах мясо было очень холодным.

4. Вымешать все до однородного состояния.

5. Расстелили пищевую пленку.

6. Посыпать паприкой место выкладывания рулета.

7. На специи выложить кожицу, сверху фарш.

8. Если рулет будет с начинкой – фарш разровнять и выложить начинку.

9. Завернуть рулет максимально плотно, не жалея пластов пленки.

10. Можно дополнительно обмотать рулет нитью. Подвесите в кухне для стабилизации на 3-5 часов.

11. Рулет залить холодной водой и поставить на маленький огонь.

12. Довести температуру воды до 80 градусов и при этой температуре варить рулет час.

13. Затем извлечь сразу рулет и охладить его под проточной холодной водой, чтобы приостановить процесс приготовления.

14. Далее поместить в холодильник на 6-8 часов. Затем можно нарезать и есть на бутербродах.

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