Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

Если нет времени нормально пообедать – в ход идут бутерброды с магазинной колбасой. Полезной такую еду назвать сложно. Поэтому замечательной идеей будет сделать домашний куриный рулет. Вы потратите немного времени на его приготовление, положите в холодильник, а потом можно просто нарезать и выкладывать на хлеб, хранится продукт достаточно долго.

Идея приготовления домашнего куриного рулета на обед вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Выходит очень сытно.

Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

Ингредиенты на 1 кг сырья:

  • целая курица
  • кориандр – 1 ч.л.
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  • черный молотый перец – 0,5 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • холодные сливки – 100 мл.
  • сыр и грибы для начинки

Способ приготовления:

Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

1. Мясо порезать брусочками. на 1 кг. сырья – 20 г соли (10 г нитритной и 10 грамм обыкновенной). Весить мясо вместе с кожицей и засаливать мясо с учетом веса кожуры, но кожура лежит без соли и ждет своей очереди. В процессе приготовления все вкусы объединяются.

2. Засаливать мясо 1-2 дня в холодильнике.

Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

3. Разложить на дощечке и отбить острой стороной ножа до однородной структуры и появления белковых нитей. Важно, чтобы на всех этапах мясо было очень холодным.

4. Вымешать все до однородного состояния.

Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

5. Расстелили пищевую пленку.

6. Посыпать паприкой место выкладывания рулета.

7. На специи выложить кожицу, сверху фарш.

Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

8. Если рулет будет с начинкой – фарш разровнять и выложить начинку.

9. Завернуть рулет максимально плотно, не жалея пластов пленки.

10. Можно дополнительно обмотать рулет нитью. Подвесите в кухне для стабилизации на 3-5 часов.

Сытный куриный рулет с грибами и сыром для обеда: лучше магазинной колбасы

11. Рулет залить холодной водой и поставить на маленький огонь.

12. Довести температуру воды до 80 градусов и при этой температуре варить рулет час.

13. Затем извлечь сразу рулет и охладить его под проточной холодной водой, чтобы приостановить процесс приготовления.

14. Далее поместить в холодильник на 6-8 часов. Затем можно нарезать и есть на бутербродах.

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