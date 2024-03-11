Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйтелаваш. В него можно завернуть любую сытную начинку. Сформированные трубочки положите в духовку, и блюдо будет готово уже через 15 минут.

Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Добавьте много сыра.

Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 250 г.
  • филе куриное вареное – 200 г.
  • шампиньоны – 200 г.
  • лук – 1 шт.
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  • сыр твердый – 100 г.
  • специи, зелень – по вкусу
  • сметана – 3 ст.л.
  • желток – 1 шт.
  • молоко – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш

1. Грибы обжарить с луком.

Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш

2. Добавить мясо, тертый творог, сметану и специи.

Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш

3. Завернуть в лаваш.

Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш

4. Смазать желтком.

5. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

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