Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйтелаваш. В него можно завернуть любую сытную начинку. Сформированные трубочки положите в духовку, и блюдо будет готово уже через 15 минут.

Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Добавьте много сыра.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 250 г.

филе куриное вареное – 200 г.

шампиньоны – 200 г.

лук – 1 шт.

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сыр твердый – 100 г.

специи, зелень – по вкусу

сметана – 3 ст.л.

желток – 1 шт.

молоко – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Грибы обжарить с луком.

2. Добавить мясо, тертый творог, сметану и специи.

3. Завернуть в лаваш.

4. Смазать желтком.

5. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

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