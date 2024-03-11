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Сытный обед на скорую руку за считанные минуты: понадобится лаваш
Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйтелаваш. В него можно завернуть любую сытную начинку. Сформированные трубочки положите в духовку, и блюдо будет готово уже через 15 минут.
Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 250 г.
- филе куриное вареное – 200 г.
- шампиньоны – 200 г.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г.
- специи, зелень – по вкусу
- сметана – 3 ст.л.
- желток – 1 шт.
- молоко – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Грибы обжарить с луком.
2. Добавить мясо, тертый творог, сметану и специи.
3. Завернуть в лаваш.
4. Смазать желтком.
5. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
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