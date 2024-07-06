Панский дерун имеет именно такое название, потому что готовится он с сытной и сочной начинкой. Это уже не просто тонкие жареные изделия, а блюдо, которое может стать полноценным обедом или ужином. Можно подать со свежими овощами и салатом.

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Идея приготовления панского деруна с грибами опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya borachok) в Instagram. Добавьте много сыра.

Ингредиенты для теста:

картофель – 1 кг.

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

соль и перец, масло для жарки

Ингредиенты для подливки:

шампиньоны – 500 г

лук – 1 большой

сливки – 20-30%

соль, перец, масло для жарки

твердый сыр для посыпки

Способ приготовления:

1. Для подливки лук измельчить и обжарить на масле.

2. Добавить измельченные шампиньоны.

3. Хорошо прожарить и добавить сливки, соль, перец.

4. Протушить минут 5-10 до загустения.

6. Если сливки жирные – загущать дополнительно не нужно, если нет – можно добавить 1 чайную ложку крахмала (развести в холодной воде).

7. Тесто для дерунов: картофель натереть на мельчайшей терке.

8. Немножко можно отцедить жидкость.

9. Добавить яйца, сметану, спец.

10. Перемешать и добавить муку.

11. Жарить на сковороде с маслом 1 большой дерун с двух сторон (не нужно делать толстым дерун).

12. Переложить на тарелку, на 1 половину выложить подливку, сложить дерун.

13. Еще раз добавить подливку и хорошо затереть сыром.

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