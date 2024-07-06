Сытный панский дерун с грибами и сыром: может стать полноценным обедом или ужином
Панский дерун имеет именно такое название, потому что готовится он с сытной и сочной начинкой. Это уже не просто тонкие жареные изделия, а блюдо, которое может стать полноценным обедом или ужином. Можно подать со свежими овощами и салатом.
Идея приготовления панского деруна с грибами опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya borachok) в Instagram. Добавьте много сыра.
Ингредиенты для теста:
- картофель – 1 кг.
- яйца – 2 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- соль и перец, масло для жарки
Ингредиенты для подливки:
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 большой
- сливки – 20-30%
- соль, перец, масло для жарки
- твердый сыр для посыпки
Способ приготовления:
1. Для подливки лук измельчить и обжарить на масле.
2. Добавить измельченные шампиньоны.
3. Хорошо прожарить и добавить сливки, соль, перец.
4. Протушить минут 5-10 до загустения.
6. Если сливки жирные – загущать дополнительно не нужно, если нет – можно добавить 1 чайную ложку крахмала (развести в холодной воде).
7. Тесто для дерунов: картофель натереть на мельчайшей терке.
8. Немножко можно отцедить жидкость.
9. Добавить яйца, сметану, спец.
10. Перемешать и добавить муку.
11. Жарить на сковороде с маслом 1 большой дерун с двух сторон (не нужно делать толстым дерун).
12. Переложить на тарелку, на 1 половину выложить подливку, сложить дерун.
13. Еще раз добавить подливку и хорошо затереть сыром.
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