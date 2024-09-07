Пирог с грибами является очень популярным блюдом в Польше. Его особенность в том, что тесто вымешивать не придется, потому что в основе обычный картофель, который нужно отварить. Все быстро пропекается и выходит очень вкусно.

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Идея приготовления сытной польской запеканки с грибами опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Сверху добавьте заливку

Ингредиенты:

отварной картофель среднего размера – 10-15 шт.

куриное филе – 200 г

грибы (лисички/пещерицы/белые грибы) – 300 г

сливочное масло – 40 г

лук – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

душистые травы – тимьян

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт

сливки 33% или сметана – 200 мл.

специи

Способ приготовления:

1. Отварной и почищенный картофель переложить в форму, застеленную пергаментом.

2. Придавить кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки (можно пестицей). Диаметр формы 26 сантиметров.

3. Филе обжарить до золотистости на сливочном масле.

4. Посолить, поперчить по вкусу.

5. Сверху запеканки выложить поджаренное филе и грибы.

6. Залить заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.

7. Лук измельчить и выложить поверх запеканки вместе с тертым сыром.

8. Для аромата добавить несколько веточек тимьяна.

9. Отправить выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 35-45 минут.

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