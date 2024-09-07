Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

Пирог с грибами является очень популярным блюдом в Польше. Его особенность в том, что тесто вымешивать не придется, потому что в основе обычный картофель, который нужно отварить. Все быстро пропекается и выходит очень вкусно.

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Идея приготовления сытной польской запеканки с грибами опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Сверху добавьте заливку

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

Ингредиенты:

  • отварной картофель среднего размера – 10-15 шт.
  • куриное филе – 200 г
  • грибы (лисички/пещерицы/белые грибы) – 300 г
  • сливочное масло – 40 г
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • душистые травы – тимьян

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 2 шт
  • сливки 33% или сметана – 200 мл.
  • специи

Способ приготовления:

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

1. Отварной и почищенный картофель переложить в форму, застеленную пергаментом.

2. Придавить кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки (можно пестицей). Диаметр формы 26 сантиметров.

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

3. Филе обжарить до золотистости на сливочном масле.

4. Посолить, поперчить по вкусу.

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

5. Сверху запеканки выложить поджаренное филе и грибы.

6. Залить заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

7. Лук измельчить и выложить поверх запеканки вместе с тертым сыром.

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

8. Для аромата добавить несколько веточек тимьяна.

9. Отправить выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 35-45 минут.

Сытный пирог с грибами без теста: из чего сделать простое основание

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