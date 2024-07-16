Чтобы несколько дней было что-нибудь на перекус, можно приготовить сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком. Тесто очень элементарное, поэтому не придется долго стоять у плиты. А ингредиенты для начинки точно найдутся в холодильнике.

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Идея приготовления сытного пирога с зеленым луком и яйцами для перекуса опубликована на странице фитнес-тренера oleksandra sol в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное,

Ингредиенты для теста:

яйца – 4 шт.

соль

мука – 7 ст.л.

сода – 1/3 ч.л.

сметана – 200 г

кунжут - для посыпки

Ингредиенты для начинки:

отварные яйца – 6 шт.

большой пучок зеленого лука

соль

Способ приготовления:

1. Для теста: яйца взбить с солью.

2. Добавить сметану, перемешать.

3. Добавить соду и муку. Замесить тесто.

4. Для начинки нарезать вареные яйца, зеленый лук. Посолить, поперчить и перемешать.

5. Половину теста вылить в смазанную маслом форму.

6. Выложить начинку и сверху распределить вторую часть теста.

7. Посыпать пирог кунжутом.

8. Выпекать 50 минут при температуре до 180 градусов.

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