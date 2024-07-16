Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса
Чтобы несколько дней было что-нибудь на перекус, можно приготовить сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком. Тесто очень элементарное, поэтому не придется долго стоять у плиты. А ингредиенты для начинки точно найдутся в холодильнике.
Идея приготовления сытного пирога с зеленым луком и яйцами для перекуса опубликована на странице фитнес-тренера oleksandra sol в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное,
Ингредиенты для теста:
- яйца – 4 шт.
- соль
- мука – 7 ст.л.
- сода – 1/3 ч.л.
- сметана – 200 г
- кунжут - для посыпки
Ингредиенты для начинки:
- отварные яйца – 6 шт.
- большой пучок зеленого лука
- соль
Способ приготовления:
1. Для теста: яйца взбить с солью.
2. Добавить сметану, перемешать.
3. Добавить соду и муку. Замесить тесто.
4. Для начинки нарезать вареные яйца, зеленый лук. Посолить, поперчить и перемешать.
5. Половину теста вылить в смазанную маслом форму.
6. Выложить начинку и сверху распределить вторую часть теста.
7. Посыпать пирог кунжутом.
8. Выпекать 50 минут при температуре до 180 градусов.
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