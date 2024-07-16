Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
57
Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

Чтобы несколько дней было что-нибудь на перекус, можно приготовить сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком. Тесто очень элементарное, поэтому не придется долго стоять у плиты. А ингредиенты для начинки точно найдутся в холодильнике.

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Идея приготовления сытного пирога с зеленым луком и яйцами для перекуса опубликована на странице фитнес-тренера oleksandra sol в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное,

Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 4 шт.
  • соль
  • мука – 7 ст.л.
  • сода – 1/3 ч.л.
  • сметана – 200 г
  • кунжут - для посыпки

Ингредиенты для начинки:

  • отварные яйца – 6 шт.
  • большой пучок зеленого лука
  • соль

Способ приготовления:

Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

1. Для теста: яйца взбить с солью.

2. Добавить сметану, перемешать.

3. Добавить соду и муку. Замесить тесто.

Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

4. Для начинки нарезать вареные яйца, зеленый лук. Посолить, поперчить и перемешать.

5. Половину теста вылить в смазанную маслом форму.

Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

6. Выложить начинку и сверху распределить вторую часть теста.

7. Посыпать пирог кунжутом.

Сытный пирог с вареными яйцами и зеленым луком: как приготовить блюдо для перекуса

8. Выпекать 50 минут при температуре до 180 градусов.

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