Из лаваша можно готовить вкусные закуски, рулеты, пироги и запеканки. А еще они могут быть основой для тортов, например таких, как "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета из лаваша с фаршем и твердым сыром.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

мясной фарш – 400 г

лук – 1 шт.

яйцо – 2 шт.

сыр твердый/моцарелла – 250-300 г

специи к фаршу

кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте мясо и лук, добавьте специи и одно яйцо, перемешайте.

2. Сыр натрите, выложите на первый лист лаваша, накройте вторым и равномерно распределите фарш.

3. Сверните рулет, смажьте взбитым яйцом, посыпьте еще сверху сыром и посыпьте кунжутом.

4. Выложите на пергамент и выпекайте 30-40 минут при 180 С.

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