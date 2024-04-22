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Сытный рулет из лаваша с мясным фаршем и сыром: идеальное блюдо для обеда и перекуса
Из лаваша можно готовить вкусные закуски, рулеты, пироги и запеканки. А еще они могут быть основой для тортов, например таких, как "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета из лаваша с фаршем и твердым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- мясной фарш – 400 г
- лук – 1 шт.
- яйцо – 2 шт.
- сыр твердый/моцарелла – 250-300 г
- специи к фаршу
- кунжут
Способ приготовления:
1. Смешайте мясо и лук, добавьте специи и одно яйцо, перемешайте.
2. Сыр натрите, выложите на первый лист лаваша, накройте вторым и равномерно распределите фарш.
3. Сверните рулет, смажьте взбитым яйцом, посыпьте еще сверху сыром и посыпьте кунжутом.
4. Выложите на пергамент и выпекайте 30-40 минут при 180 С.
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