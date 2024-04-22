Сытный рулет из лаваша с мясным фаршем и сыром: идеальное блюдо для обеда и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сытный рулет из лаваша с мясным фаршем и сыром: идеальное блюдо для обеда и перекуса

Из лаваша можно готовить вкусные закуски, рулеты, пироги и запеканки. А еще они могут быть основой для тортов, например таких, как "Наполеон".

Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета из лаваша с фаршем и твердым сыром. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты: 

  • лаваш – 2 шт.
  • мясной фарш – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 2 шт.
  • сыр твердый/моцарелла – 250-300 г
  • специи к фаршу
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Смешайте мясо и лук, добавьте специи и одно яйцо, перемешайте.

Начинка для рулета

2. Сыр натрите, выложите на первый лист лаваша, накройте вторым и равномерно распределите фарш.

Приготовление рулета

3. Сверните рулет, смажьте взбитым яйцом, посыпьте еще сверху сыром и посыпьте кунжутом.

Сыр для блюда

4. Выложите на пергамент и выпекайте 30-40 минут при 180 С.

Готовый рулет

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