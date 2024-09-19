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Сытный салат из сельди и картофеля: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Сельдь и картофель – идеальное сочетание продуктов для вкусных, сытных салатов, а также закусок, намазок и аппетитного форшмака.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из картофеля, сельди и огурцов.
Ингредиенты:
- Картофель отварной
- Огурец квашеный
- Сельдь
- Горошек консервированный
- Лук синий
- Петрушка и укроп
- Масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварите в мундирах, очистите и порежьте кубиками.
2. Лук, сельдь и квашеный огурец также порежьте кубиком. Зелень измельчите.
3. Смешать все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.
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