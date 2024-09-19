Сельдь и картофель – идеальное сочетание продуктов для вкусных, сытных салатов, а также закусок, намазок и аппетитного форшмака.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из картофеля, сельди и огурцов.

Ингредиенты:

Картофель отварной

Огурец квашеный

Сельдь

Горошек консервированный

Лук синий

Петрушка и укроп

Масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах, очистите и порежьте кубиками.

2. Лук, сельдь и квашеный огурец также порежьте кубиком. Зелень измельчите.

3. Смешать все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.

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