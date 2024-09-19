Сытный салат из сельди и картофеля: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт картофельного салата

Сельдь и картофель – идеальное сочетание продуктов для вкусных, сытных салатов, а также закусок, намазок и аппетитного форшмака.

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Вкусный салат с сельдью

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из картофеля, сельди и огурцов.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Картофель отварной
  • Огурец квашеный
  • Сельдь
  • Горошек консервированный
  • Лук синий
  • Петрушка и укроп
  • Масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах, очистите и порежьте кубиками.

Ингредиенты для блюда

2. Лук, сельдь и квашеный огурец также порежьте кубиком. Зелень измельчите.

Приготовление блюда

3. Смешать все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.

Готовый салат

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