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Сытный салат с фунчозой, мясом и овощами: рецепт вкусного блюда
Овощи, мясо и фунчоза – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Для яркого вкуса обязательно добавьте специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и бюджетного салата, основа которого – фунчоза.
Ингредиенты:
- фунчоза
- перец
- огурец
- морковь
- мясо
- специи
- чеснок
- масло
Способ приготовления:
1. Залейте фунчозу кипятком.
2. Пожарьте порезанное мясо.
3. Лук, морковь и перец также порежьте и обжарьте.
4. На масле обжарьте специи с чесноком.
5. Соберите салат: на блюдо выложите фунчозу, жареные овощи, свежий порезанный огурец, мясо, сверху полейте маслом со специями и добавьте кукурузу.
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