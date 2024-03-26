Овощи, мясо и фунчоза – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Для яркого вкуса обязательно добавьте специи и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и бюджетного салата, основа которого – фунчоза.

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Ингредиенты:

фунчоза

перец

огурец

морковь

мясо

специи

чеснок

масло

Способ приготовления:

1. Залейте фунчозу кипятком.

2. Пожарьте порезанное мясо.

3. Лук, морковь и перец также порежьте и обжарьте.

4. На масле обжарьте специи с чесноком.

5. Соберите салат: на блюдо выложите фунчозу, жареные овощи, свежий порезанный огурец, мясо, сверху полейте маслом со специями и добавьте кукурузу.

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