Сытный салат с фунчозой, мясом и овощами: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Овощи, мясо и фунчоза – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Для яркого вкуса обязательно добавьте специи и чеснок.

Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и бюджетного салата, основа которого – фунчоза.

Рецепт вкусного и быстрого салата
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Ингредиенты:

  • фунчоза
  • перец
  • огурец
  • морковь
  • мясо
  • специи
  • чеснок
  • масло

Способ приготовления:

1. Залейте фунчозу кипятком.

Фунчоза для салата

2. Пожарьте порезанное мясо.

Жареное мясо

3. Лук, морковь и перец также порежьте и обжарьте.

Жареные овощи

4. На масле обжарьте специи с чесноком.

Специи с чесноком

5. Соберите салат: на блюдо выложите фунчозу, жареные овощи, свежий порезанный огурец, мясо, сверху полейте маслом со специями и добавьте кукурузу. 

Готовый салат

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