Салат, который чаще всего готовят с майонезом – это оливье. Но в составе есть отварной картофель и морковь, которые делают блюдо довольно тяжелым. Поэтому для основы можно взять грибы, добавить ветчину. Выходит новый яркий и легкий вкус.

Идея приготовления грибного салата, который вкуснее оливье, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__vyacheslavna в Instagram. Очень вкусно, если добавить хрустящие сухарики.

Ингредиенты:

300 грамм ветчины

Видео дня

1 банка кукурузы

500-800 грамм шампиньонов

6 ст.л. майонеза

1 ч.л. соевого соуса

2 пачки сухариков

4 зубчика чеснока

зеленый лук

перец

Способ приготовления:

1. Грибы и ветчину нарезаем кубиком.

2. Выжимаем чеснок.

3. Обжариваем до золотистого цвета.

4. Мелко нарезаем зелень.

5. Смешиваем все в большой миске.

6. Высыпаем туда кукурузу, сухарики, ветчину и грибы, лук.

7. Перчим и заправляем майонезом.

8. Перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: