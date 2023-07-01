Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє
Салат, который чаще всего готовят с майонезом – это оливье. Но в составе есть отварной картофель и морковь, которые делают блюдо довольно тяжелым. Поэтому для основы можно взять грибы, добавить ветчину. Выходит новый яркий и легкий вкус.
Идея приготовления грибного салата, который вкуснее оливье, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__vyacheslavna в Instagram. Очень вкусно, если добавить хрустящие сухарики.
Ингредиенты:
- 300 грамм ветчины
- 1 банка кукурузы
- 500-800 грамм шампиньонов
- 6 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. соевого соуса
- 2 пачки сухариков
- 4 зубчика чеснока
- зеленый лук
- перец
Способ приготовления:
1. Грибы и ветчину нарезаем кубиком.
2. Выжимаем чеснок.
3. Обжариваем до золотистого цвета.
4. Мелко нарезаем зелень.
5. Смешиваем все в большой миске.
6. Высыпаем туда кукурузу, сухарики, ветчину и грибы, лук.
7. Перчим и заправляем майонезом.
8. Перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.
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