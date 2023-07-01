Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
240
Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

Салат, который чаще всего готовят с майонезом – это оливье. Но в составе есть отварной картофель и морковь, которые делают блюдо довольно тяжелым. Поэтому для основы можно взять грибы, добавить ветчину. Выходит новый яркий и легкий вкус.

Идея приготовления грибного салата, который вкуснее оливье, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__vyacheslavna в Instagram. Очень вкусно, если добавить хрустящие сухарики.

Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

Ингредиенты:

  • 300 грамм ветчины
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  • 1 банка кукурузы
  • 500-800 грамм шампиньонов
  • 6 ст.л. майонеза
  • 1 ч.л. соевого соуса
  • 2 пачки сухариков
  • 4 зубчика чеснока
  • зеленый лук
  • перец

Способ приготовления:

Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

1. Грибы и ветчину нарезаем кубиком.

2. Выжимаем чеснок.

Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

3. Обжариваем до золотистого цвета.

4. Мелко нарезаем зелень.

Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

5. Смешиваем все в большой миске.

6. Высыпаем туда кукурузу, сухарики, ветчину и грибы, лук.

Сытный салат с грибами и ветчиной: вкуснее оливьє

7. Перчим и заправляем майонезом.

8. Перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.

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