Консервированная фасоль является очень ценным и вкусным продуктом, который идеально подойдет для приготовления сытных салатов, закусок и супов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из консервированной фасолью, свежими огурцами и копченным филе.

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Ингредиенты:

огурцы – 2 шт.

копченое филе – 200 г

фасоль консервированная или отварная – 200 г

кукуруза – 150-200 г

морковь по-корейски – 200 г

лук – 1 шт.

майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1️. Соломкой нарежьте филе и огурцы. Лук нарежьте полукольцами.

2️. Все ингредиенты переложите в глубокую миску, добавьте майонез по вкусу, перемешайте и можно есть!

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