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Сытный салат с копченым куриным филе, фасолью и морковью по-корейски: рецепт блюда на каждый день
Консервированная фасоль является очень ценным и вкусным продуктом, который идеально подойдет для приготовления сытных салатов, закусок и супов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из консервированной фасолью, свежими огурцами и копченным филе.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 шт.
- копченое филе – 200 г
- фасоль консервированная или отварная – 200 г
- кукуруза – 150-200 г
- морковь по-корейски – 200 г
- лук – 1 шт.
- майонез – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1️. Соломкой нарежьте филе и огурцы. Лук нарежьте полукольцами.
2️. Все ингредиенты переложите в глубокую миску, добавьте майонез по вкусу, перемешайте и можно есть!
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