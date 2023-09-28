Сытный салат с копченым куриным филе, фасолью и морковью по-корейски: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Готовый салат

Консервированная фасоль является очень ценным и вкусным продуктом, который идеально подойдет для приготовления сытных салатов, закусок и супов. 

Фасоль для приготовления разных блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из консервированной фасолью, свежими огурцами и копченным филе. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • огурцы – 2 шт.
  • копченое филе – 200 г
  • фасоль консервированная или отварная – 200 г
  • кукуруза – 150-200 г
  • морковь по-корейски – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления: 

1️. Соломкой нарежьте филе и огурцы. Лук нарежьте полукольцами.

Ингредиенты для блюда

2️. Все ингредиенты переложите в глубокую миску, добавьте майонез по вкусу, перемешайте и можно есть! 

Готовый салат

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