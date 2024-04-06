Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

Печень – это очень питательный продукт, из которого можно приготовить очень простой и сытный салат. Но майонезом его заправлять не стоит, чтобы блюдо не было слишком калорийным. Лучше всего добавить именно сметану.

Идея приготовления сытного салата с куриной печенью без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Такое блюдо может быть повседневным и отлично подходит для праздничного стола.

Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

Ингредиенты:

  • печень куриная вареная (или филе) – 250 г.
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  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца куриные вареные – 3-4 шт.
  • огурец маринованный – 200 г.
  • сметана – 3 ст.л.
  • масло для жарки – 10 г.

Способ приготовления:

Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

1. Лук с морковью измельчить.

Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

2. Обжарить на растительном масле.

 

3. Добавить нарезанные печень, огурец и яйца.

Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

4. Добавить любимые специи.

Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить

5. Заправить сметаной.

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