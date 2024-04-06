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Сытный салат с куриной печенью без майонеза: чем заправить
Печень – это очень питательный продукт, из которого можно приготовить очень простой и сытный салат. Но майонезом его заправлять не стоит, чтобы блюдо не было слишком калорийным. Лучше всего добавить именно сметану.
Идея приготовления сытного салата с куриной печенью без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Такое блюдо может быть повседневным и отлично подходит для праздничного стола.
Ингредиенты:
- печень куриная вареная (или филе) – 250 г.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца куриные вареные – 3-4 шт.
- огурец маринованный – 200 г.
- сметана – 3 ст.л.
- масло для жарки – 10 г.
Способ приготовления:
1. Лук с морковью измельчить.
2. Обжарить на растительном масле.
3. Добавить нарезанные печень, огурец и яйца.
4. Добавить любимые специи.
5. Заправить сметаной.
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