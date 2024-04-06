Печень – это очень питательный продукт, из которого можно приготовить очень простой и сытный салат. Но майонезом его заправлять не стоит, чтобы блюдо не было слишком калорийным. Лучше всего добавить именно сметану.

Идея приготовления сытного салата с куриной печенью без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Такое блюдо может быть повседневным и отлично подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

печень куриная вареная (или филе) – 250 г.

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лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца куриные вареные – 3-4 шт.

огурец маринованный – 200 г.

сметана – 3 ст.л.

масло для жарки – 10 г.

Способ приготовления:

1. Лук с морковью измельчить.

2. Обжарить на растительном масле.

3. Добавить нарезанные печень, огурец и яйца.

4. Добавить любимые специи.

5. Заправить сметаной.

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