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Сытный салат с курицей и ананасами: чем заправить
Курица с ананасами – это идеальное сочетание, которое можно использовать для приготовления различных блюд. Например, можно сделать очень бюджетный и сытный салат. Заправляется блюдо майонезом и идеально подходит для праздничного стола.
Идея приготовления майонезного салата с куриным филе и ананасами опубликована на странице фудблогеркаИрины с ником diali cooking в Instagram. Ананасы возьмите консервированные.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- кукуруза консервированная – 1 банка
- ананасы консервированные – 1 банка
- сыр твердый – 200 г
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Сначала отварить куриное филе.
2. Охладить и порвать на кусочки.
3. Добавить нарезанные отварные яйца, кукурузу, ананасы, специи.
4. Заправить майонезом.
5. Все перемешать.
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