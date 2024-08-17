Курица с ананасами – это идеальное сочетание, которое можно использовать для приготовления различных блюд. Например, можно сделать очень бюджетный и сытный салат. Заправляется блюдо майонезом и идеально подходит для праздничного стола.

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Идея приготовления майонезного салата с куриным филе и ананасами опубликована на странице фудблогеркаИрины с ником diali cooking в Instagram. Ананасы возьмите консервированные.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

яйца – 3 шт.

кукуруза консервированная – 1 банка

ананасы консервированные – 1 банка

сыр твердый – 200 г

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Сначала отварить куриное филе.

2. Охладить и порвать на кусочки.

3. Добавить нарезанные отварные яйца, кукурузу, ананасы, специи.

4. Заправить майонезом.

5. Все перемешать.

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