Сытный сэндвич с тунцем и сыром на перекус за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
687
Сытный сэндвич с тунцем и сыром на перекус за 10 минут

Сэндвич – это не только блюдо для быстрого завтрака, но и перекус. Чтобы он был полезен, нужно выбирать соответствующие начинки: яйца, тунец, овощи, сыр, зелень, а также обойтись без вредной колбасы, кетчупа и майонеза.

В одном из кулинарных блогов (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт вкусного сэндвича с тунцом, сыром и яйцами, который вы приготовите за 10 минут.

Рецепт сэндвича с тунцом и сыром

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соке – 50 г
  • сыр (сулугуни, моцарелла) – 25 г
Видео дня
  • салат – 2 листика
  • хлеб – 2 ломтика
  • яйцо куриное – 1 шт
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить яйцо с солью вилкой.

Тунец для приготовления блюда

2. Листья салата помыть и просушить, с тунца слить лишнее масло, сыр порезать на кусочки.

3. Один ломтик хлеба погрузить в яичную массу и выложить на разогретую сковородку.

Сэндвич с тунцом и сыром

4. На хлеб сверху выложить – салат, тунец и ломтики сыра. Смочить в яйце второй ломтик хлеба и выложить наверх. Жарить под крышкой по 2 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты