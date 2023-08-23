Сытный сэндвич с тунцем и сыром на перекус за 10 минут
Сэндвич – это не только блюдо для быстрого завтрака, но и перекус. Чтобы он был полезен, нужно выбирать соответствующие начинки: яйца, тунец, овощи, сыр, зелень, а также обойтись без вредной колбасы, кетчупа и майонеза.
В одном из кулинарных блогов (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт вкусного сэндвича с тунцом, сыром и яйцами, который вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 50 г
- сыр (сулугуни, моцарелла) – 25 г
- салат – 2 листика
- хлеб – 2 ломтика
- яйцо куриное – 1 шт
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взбить яйцо с солью вилкой.
2. Листья салата помыть и просушить, с тунца слить лишнее масло, сыр порезать на кусочки.
3. Один ломтик хлеба погрузить в яичную массу и выложить на разогретую сковородку.
4. На хлеб сверху выложить – салат, тунец и ломтики сыра. Смочить в яйце второй ломтик хлеба и выложить наверх. Жарить под крышкой по 2 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!
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