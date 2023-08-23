Сэндвич – это не только блюдо для быстрого завтрака, но и перекус. Чтобы он был полезен, нужно выбирать соответствующие начинки: яйца, тунец, овощи, сыр, зелень, а также обойтись без вредной колбасы, кетчупа и майонеза.

В одном из кулинарных блогов (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт вкусного сэндвича с тунцом, сыром и яйцами, который вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 50 г

сыр (сулугуни, моцарелла) – 25 г

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салат – 2 листика

хлеб – 2 ломтика

яйцо куриное – 1 шт

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить яйцо с солью вилкой.

2. Листья салата помыть и просушить, с тунца слить лишнее масло, сыр порезать на кусочки.

3. Один ломтик хлеба погрузить в яичную массу и выложить на разогретую сковородку.

4. На хлеб сверху выложить – салат, тунец и ломтики сыра. Смочить в яйце второй ломтик хлеба и выложить наверх. Жарить под крышкой по 2 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!

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