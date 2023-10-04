Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

Баклажаны – это отличная основа для простых и пикантных закусок. Из этого овоща можно сделать вкуснейший салат. Для лучшего вкуса продукт следует пожарить.

Идея приготовления сытного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Для заправки можно выбрать сметану или майонез.

Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

Ингредиенты:

  • 2 небольших баклажана
  • 3-5 помидоров
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  • 1 небольшая луковица
  • пол пучка петрушки или укропа
  • 2 яйца
  • соль перец
  • сметана или майонез для заправки

Способ приготовления:

Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

1. Баклажаны нарезать кусочками, посолить, оставить на 15 минут.

2. Яйца взбить.

Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

3. Баклажаны отжать от выделившегося сока и опустить в яичную смесь. Отлично перемешать.

4. Выложить баклажаны на разогретую сковороду и готовить, помешивая, до готовности баклажанов.

Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

5. Переложить баклажаны в миску, дать полностью остыть.

6. Тем временем, порезать полукольцами лук, помидоры. Зелень нарубить.

Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

7. Добавить овощи к баклажанам.

8. Заправить сметаной и черным молотым перцем.

Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску

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