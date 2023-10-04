Сытный сезонный салат с жареными баклажанами: как приготовить закуску
Баклажаны – это отличная основа для простых и пикантных закусок. Из этого овоща можно сделать вкуснейший салат. Для лучшего вкуса продукт следует пожарить.
Идея приготовления сытного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Для заправки можно выбрать сметану или майонез.
Ингредиенты:
- 2 небольших баклажана
- 3-5 помидоров
- 1 небольшая луковица
- пол пучка петрушки или укропа
- 2 яйца
- соль перец
- сметана или майонез для заправки
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кусочками, посолить, оставить на 15 минут.
2. Яйца взбить.
3. Баклажаны отжать от выделившегося сока и опустить в яичную смесь. Отлично перемешать.
4. Выложить баклажаны на разогретую сковороду и готовить, помешивая, до готовности баклажанов.
5. Переложить баклажаны в миску, дать полностью остыть.
6. Тем временем, порезать полукольцами лук, помидоры. Зелень нарубить.
7. Добавить овощи к баклажанам.
8. Заправить сметаной и черным молотым перцем.
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