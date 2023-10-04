Баклажаны – это отличная основа для простых и пикантных закусок. Из этого овоща можно сделать вкуснейший салат. Для лучшего вкуса продукт следует пожарить.

Идея приготовления сытного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Для заправки можно выбрать сметану или майонез.

Ингредиенты:

2 небольших баклажана

3-5 помидоров

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1 небольшая луковица

пол пучка петрушки или укропа

2 яйца

соль перец

сметана или майонез для заправки

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кусочками, посолить, оставить на 15 минут.

2. Яйца взбить.

3. Баклажаны отжать от выделившегося сока и опустить в яичную смесь. Отлично перемешать.

4. Выложить баклажаны на разогретую сковороду и готовить, помешивая, до готовности баклажанов.

5. Переложить баклажаны в миску, дать полностью остыть.

6. Тем временем, порезать полукольцами лук, помидоры. Зелень нарубить.

7. Добавить овощи к баклажанам.

8. Заправить сметаной и черным молотым перцем.

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