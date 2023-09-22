Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

Сливовой пирог – это сезонная осенняя выпечка, которая придаст особенно уют к вашим семейным чаепитиям. Выходит очень вкусно, если положить внутрь нежный кисломолочный сыр. Он сделает выпечку достаточно плотной и сытной.

Идея приготовления простого сырного пирога со сливами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Важно очень хорошо разогреть духовку перед выпечкой.

Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • 200 г кисломолочного творога
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  • 6 ст.л. молока
  • 3 ст.л. масла
  • 1 яйцо
  • 50-100 г сахара
  • щепотка соли
  • 300 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя

Ингредиенты для заливки:

  • 2 яйца
  • 70-100 г сахара
  • 250 г сметаны

Ингредиенты для посыпки:

  • 2 ст.л. сахара
  • 0,5 ч.л корицы

Способ приготовления:

Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

1. Со слив удалить косточки, порезать на 4 части.

2. Сыр, молоко, масло, яйцо, сахар, соль измельчить погружным блендером в однородную массу, всыпать смешанную муку с разрыхлителем и замесить тесто. Как только соберется в шар – готово.

Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

3. Тесто распределить тонким слоем по противне или круглой форме (28-30 см).

Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

4. Сверху ровным слоем выложить сливы.

Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

5. Яйцо, сахар и сметану взбить, распределить массу сверху слив.

6. Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.

Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю

7. Перед подачей охладить.

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