Сытный сливовый пирог с сыром: как быстро приготовить сезонную выпечку к чаю
Сливовой пирог – это сезонная осенняя выпечка, которая придаст особенно уют к вашим семейным чаепитиям. Выходит очень вкусно, если положить внутрь нежный кисломолочный сыр. Он сделает выпечку достаточно плотной и сытной.
Идея приготовления простого сырного пирога со сливами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Важно очень хорошо разогреть духовку перед выпечкой.
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 200 г кисломолочного творога
- 6 ст.л. молока
- 3 ст.л. масла
- 1 яйцо
- 50-100 г сахара
- щепотка соли
- 300 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
Ингредиенты для заливки:
- 2 яйца
- 70-100 г сахара
- 250 г сметаны
Ингредиенты для посыпки:
- 2 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л корицы
Способ приготовления:
1. Со слив удалить косточки, порезать на 4 части.
2. Сыр, молоко, масло, яйцо, сахар, соль измельчить погружным блендером в однородную массу, всыпать смешанную муку с разрыхлителем и замесить тесто. Как только соберется в шар – готово.
3. Тесто распределить тонким слоем по противне или круглой форме (28-30 см).
4. Сверху ровным слоем выложить сливы.
5. Яйцо, сахар и сметану взбить, распределить массу сверху слив.
6. Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.
7. Перед подачей охладить.
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