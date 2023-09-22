Сливовой пирог – это сезонная осенняя выпечка, которая придаст особенно уют к вашим семейным чаепитиям. Выходит очень вкусно, если положить внутрь нежный кисломолочный сыр. Он сделает выпечку достаточно плотной и сытной.

Идея приготовления простого сырного пирога со сливами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Важно очень хорошо разогреть духовку перед выпечкой.

Ингредиенты:

1 кг слив

200 г кисломолочного творога

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6 ст.л. молока

3 ст.л. масла

1 яйцо

50-100 г сахара

щепотка соли

300 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

Ингредиенты для заливки:

2 яйца

70-100 г сахара

250 г сметаны

Ингредиенты для посыпки:

2 ст.л. сахара

0,5 ч.л корицы

Способ приготовления:

1. Со слив удалить косточки, порезать на 4 части.

2. Сыр, молоко, масло, яйцо, сахар, соль измельчить погружным блендером в однородную массу, всыпать смешанную муку с разрыхлителем и замесить тесто. Как только соберется в шар – готово.

3. Тесто распределить тонким слоем по противне или круглой форме (28-30 см).

4. Сверху ровным слоем выложить сливы.

5. Яйцо, сахар и сметану взбить, распределить массу сверху слив.

6. Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.

7. Перед подачей охладить.

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