Штрудель – это не только сладкий яблочный десерт, но и сытная закуска. В соленый вариант вместо фруктов нужно положить картофельную массу вместе с овощами. Тесто раскатывать не придется, потому что подойдет уже готовое – фило.

Идея приготовления соленого штруделя с картофелем опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv_ в Instagram. Запекается блюдо максимум полчаса.

Ингредиенты:

вареный картофель – 250 г (3-4 картофеля средних)

морковь – 1 средняя

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брокколи – 1/2 средней головки

зеленый горошек свежий мороженый – 50 г (2 ст.л.)

сливочный творог – 100 г (4 ст.л. с горкой)

куриное яйцо – 1 шт.

тесто Фило – 3-4 листа

растопленное сливочное масло – 20 г

молоко – 20 г

специи по вкусу: черный перец, паприка

свежая зелень: укроп или петрушка

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в мундирах.

2. Морковь и брокколи мелко нарезать, отварить в кипящей воде вместе с горошком до полуготовности.

3. Картофель натереть на крупной терке, добавить сливочный творог, яйцо, зелень, специи, хорошо перемешать.

4. Подготовить тесто фило, смазать каждый лист растопленным сливочным маслом, кроме последнего, и сложить друг на друга.

5. Выложить картофельную смесь, сверху равномерно распределить овощи.

6. Плотно завернуть в рулет, смазать сверху молоком (за 5 минут до готовности растопленным сливочным маслом).

7. Выложить штрудель на противень с пергаментом, выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

8. Подавать с греческим йогуртом или сметаной.

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