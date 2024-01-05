Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

Штрудель – это не только сладкий яблочный десерт, но и сытная закуска. В соленый вариант вместо фруктов нужно положить картофельную массу вместе с овощами. Тесто раскатывать не придется, потому что подойдет уже готовое – фило.

Идея приготовления соленого штруделя с картофелем опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv_ в Instagram. Запекается блюдо максимум полчаса.

Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

Ингредиенты:

  • вареный картофель – 250 г (3-4 картофеля средних)
  • морковь – 1 средняя
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  • брокколи – 1/2 средней головки
  • зеленый горошек свежий мороженый – 50 г (2 ст.л.)
  • сливочный творог – 100 г (4 ст.л. с горкой)
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • тесто Фило – 3-4 листа
  • растопленное сливочное масло – 20 г
  • молоко – 20 г
  • специи по вкусу: черный перец, паприка
  • свежая зелень: укроп или петрушка

Способ приготовления:

Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

1. Картошку отварить в мундирах.

2. Морковь и брокколи мелко нарезать, отварить в кипящей воде вместе с горошком до полуготовности.

Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

3. Картофель натереть на крупной терке, добавить сливочный творог, яйцо, зелень, специи, хорошо перемешать.

4. Подготовить тесто фило, смазать каждый лист растопленным сливочным маслом, кроме последнего, и сложить друг на друга.

Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

5. Выложить картофельную смесь, сверху равномерно распределить овощи.

6. Плотно завернуть в рулет, смазать сверху молоком (за 5 минут до готовности растопленным сливочным маслом).

Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

7. Выложить штрудель на противень с пергаментом, выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

8. Подавать с греческим йогуртом или сметаной.

Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку

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