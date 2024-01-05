Сытный соленый штрудель без раскатки теста: из чего сделать начинку
Штрудель – это не только сладкий яблочный десерт, но и сытная закуска. В соленый вариант вместо фруктов нужно положить картофельную массу вместе с овощами. Тесто раскатывать не придется, потому что подойдет уже готовое – фило.
Идея приготовления соленого штруделя с картофелем опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv_ в Instagram. Запекается блюдо максимум полчаса.
Ингредиенты:
- вареный картофель – 250 г (3-4 картофеля средних)
- морковь – 1 средняя
- брокколи – 1/2 средней головки
- зеленый горошек свежий мороженый – 50 г (2 ст.л.)
- сливочный творог – 100 г (4 ст.л. с горкой)
- куриное яйцо – 1 шт.
- тесто Фило – 3-4 листа
- растопленное сливочное масло – 20 г
- молоко – 20 г
- специи по вкусу: черный перец, паприка
- свежая зелень: укроп или петрушка
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в мундирах.
2. Морковь и брокколи мелко нарезать, отварить в кипящей воде вместе с горошком до полуготовности.
3. Картофель натереть на крупной терке, добавить сливочный творог, яйцо, зелень, специи, хорошо перемешать.
4. Подготовить тесто фило, смазать каждый лист растопленным сливочным маслом, кроме последнего, и сложить друг на друга.
5. Выложить картофельную смесь, сверху равномерно распределить овощи.
6. Плотно завернуть в рулет, смазать сверху молоком (за 5 минут до готовности растопленным сливочным маслом).
7. Выложить штрудель на противень с пергаментом, выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.
8. Подавать с греческим йогуртом или сметаной.
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