Сытный суп с галушками для всей семьи за 20 минут: рецепт идеального блюда
Хозяек, у которых большая семья, всегда беспокоит одна проблема: что приготовить, чтобы было вкусно, сытно и быстро? Идей, конечно, есть множество, но даже те же каши и котлеты обладают свойством приедаться. Без проблем спасти ситуацию помогут первые блюда, а именно суп с галушками.
Рецепт супа с галушками опубликован в кулинарном блоге salaty.zakuski в instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 1 шт
морковь – 2 шт
лук – 2 шт
картофель
соль, перец
зелень
Для галушек:
яйца – 1 шт
сметана
мука
соль
Способ приготовления:
1. Отварить филе вместе с целой морковью и луком.
2. Тем временем приготовить зажарку. Измельчить лук, натереть морковь на терке.
3. Обжарить сначала лук до мягкости, после чего добавить морковь и жарить еще примерно 4 минуты.
4. Готовое филе порезать кубиками.
5. Картофель порезать кубиками и положить в бульон, в котором варилось филе.
6. Добавить зажарку и филе. Посолить и поперчить.
7. Для приготовления клецок необходимо взбить яйцо со сметаной и солью. Добавить муку и перемешать до однородности.
8. Получившуюся массу постепенно добавить в суп чайной ложкой.
9. При желании измельчить зелень и добавить в суп.
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