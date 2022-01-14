Сытный суп с галушками для всей семьи за 20 минут: рецепт идеального блюда

Хозяек, у которых большая семья, всегда беспокоит одна проблема: что приготовить, чтобы было вкусно, сытно и быстро? Идей, конечно, есть множество, но даже те же каши и котлеты обладают свойством приедаться. Без проблем спасти ситуацию помогут первые блюда, а именно суп с галушками.

Рецепт супа с галушками опубликован в кулинарном блоге salaty.zakuski в instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

морковь – 2 шт

лук – 2 шт

картофель

соль, перец

зелень

Для галушек:

яйца – 1 шт

сметана

мука

соль

Способ приготовления:

Видео дня

1. Отварить филе вместе с целой морковью и луком.

2. Тем временем приготовить зажарку. Измельчить лук, натереть морковь на терке.

3. Обжарить сначала лук до мягкости, после чего добавить морковь и жарить еще примерно 4 минуты.

4. Готовое филе порезать кубиками.

5. Картофель порезать кубиками и положить в бульон, в котором варилось филе.

6. Добавить зажарку и филе. Посолить и поперчить.

7. Для приготовления клецок необходимо взбить яйцо со сметаной и солью. Добавить муку и перемешать до однородности.

8. Получившуюся массу постепенно добавить в суп чайной ложкой.

9. При желании измельчить зелень и добавить в суп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пампушки с чесноком к первым блюдам.