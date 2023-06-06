В весенне-летний период особенно актуальные блюда из кабачков. Очень сытной, быстрой и бюджетной идеей будет сделать торт. Овощи для него достаточно просто натереть. Вы получаете очень сочное тесто, из которого получатся отличные основы для вашего будущего блюда. Останется просто добавить начинку.

Идея приготовления сытного кабачкового торта с сыром и помидорами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Больше ничего придумывать не нужно, ведь это полноценный прием пищи для всей семьи.

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Ингредиенты:

2 кабачки (500 г)

4 яйца

120 г муки

1 ч.л. соли

0,5 ч.л. ароматного перца

Ингредиенты для крема:

300 г. сметаны 20%

1 ч.л. медовой горчицы

2 зубчика чеснока

микс зелени (укроп, петрушка, лук)

соль

Ингредиенты для начинки:

1 помидор

150 г сыра

Способ приготовления:

1. Для блинов кабачки натираем на терке, добавляем к ним яйца, солим и перчим. Перемешиваем и добавляем муку, замешиваем не очень густое тесто.

2. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 1-2 минутки с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Для крема совмещаем все ингредиенты.

4. Помидоры нарезаем на маленькие кусочки, а сыр натираем на терке.

5. Собираем торт в такой последовательности: кабачковый блин, сливочный крем, сыр, помидоры и снова блин.

6. Можно сразу употреблять или дать немного настояться в холодильнике.

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