Видео дня
Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить
Все активно готовят салаты именно в весенний период, ведь появилось много разнообразных овощей. Их можно совмещать с разнообразными любимыми заправками и мясом. А самое главное, что такое блюдо будет занимать не более 5 минут вашего времени.
Идея приготовления сытного весеннего салата за 5 минут опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г колбасы
- 2 помидора
- зеленый лук
- кукуруза – 200 г
- огурец – 1 шт
- майонез
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску кладем 2 яйца.
2. Добавляем щепотку соли, перемешиваем и готовим блины.
3. Нарезаем соломкой блины, колбасу, огурцы и помидоры.
4. Кладем все ингредиенты в миску и добавляем кукурузу и лук, перемешиваем.
5. Добавляем соль по вкусу и майонез, перемешиваем еще раз.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: