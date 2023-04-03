Все активно готовят салаты именно в весенний период, ведь появилось много разнообразных овощей. Их можно совмещать с разнообразными любимыми заправками и мясом. А самое главное, что такое блюдо будет занимать не более 5 минут вашего времени.

Идея приготовления сытного весеннего салата за 5 минут опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

200 г колбасы

2 помидора

зеленый лук

кукуруза – 200 г

огурец – 1 шт

майонез

соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. В миску кладем 2 яйца.

2. Добавляем щепотку соли, перемешиваем и готовим блины.

3. Нарезаем соломкой блины, колбасу, огурцы и помидоры.

4. Кладем все ингредиенты в миску и добавляем кукурузу и лук, перемешиваем.

5. Добавляем соль по вкусу и майонез, перемешиваем еще раз.

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