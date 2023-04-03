Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

Все активно готовят салаты именно в весенний период, ведь появилось много разнообразных овощей. Их можно совмещать с разнообразными любимыми заправками и мясом. А самое главное, что такое блюдо будет занимать не более 5 минут вашего времени.

Идея приготовления сытного весеннего салата за 5 минут опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г колбасы
  • 2 помидора
  • зеленый лук
  • кукуруза – 200 г
  • огурец – 1 шт
  • майонез
  • соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

1. В миску кладем 2 яйца.

Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

2. Добавляем щепотку соли, перемешиваем и готовим блины.

3. Нарезаем соломкой блины, колбасу, огурцы и помидоры.

Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

4. Кладем все ингредиенты в миску и добавляем кукурузу и лук, перемешиваем.

Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

5. Добавляем соль по вкусу и майонез, перемешиваем еще раз.

Сытный весенний салат за 5 минут: из чего приготовить

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