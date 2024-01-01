Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
753
Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

К борщу, супу или холодцу вместо хлеба можно приготовить сытный яворовский пирог. В основе дрожжевое тесто, поэтому выпечка получится пышной. Для начинки понадобятся картофель и гречка.

Идея приготовления яворовского пирога опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Начинка очень сочная.

Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

Ингредиенты для теста:

  • 250 г муки
  • 10 г дрожжей
  • щепотка соли
  • 50 мл масла
  • 100 мл воды
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Способ приготовления:

1. Все компоненты смешать.

2. Замешать тесто.

Ингредиенты для начинки:

  • 1 кг картофеля
  • 1 шт лука
  • 150 г гречихи
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

1. Отварить картофель и сделать пюре без комочков.

2. Гречку запарить кипятком.

Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

3. Лук поджарить на растительном масле.

4. Все смешать вместе (картофель, гречиху и лук).

Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

5. Тесто раскатать, выложить картофель.

6. Защелкнуть тесто со всех сторон и сформировать пирог.

Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу

7. Смазать желтком сверху и проколоть вилкой.

8. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.

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