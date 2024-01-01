Сытный яворовский пирог из дрожжевого теста: к холодцу, бульону и борщу
К борщу, супу или холодцу вместо хлеба можно приготовить сытный яворовский пирог. В основе дрожжевое тесто, поэтому выпечка получится пышной. Для начинки понадобятся картофель и гречка.
Идея приготовления яворовского пирога опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Начинка очень сочная.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки
- 10 г дрожжей
- щепотка соли
- 50 мл масла
- 100 мл воды
Способ приготовления:
1. Все компоненты смешать.
2. Замешать тесто.
Ингредиенты для начинки:
- 1 кг картофеля
- 1 шт лука
- 150 г гречихи
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Отварить картофель и сделать пюре без комочков.
2. Гречку запарить кипятком.
3. Лук поджарить на растительном масле.
4. Все смешать вместе (картофель, гречиху и лук).
5. Тесто раскатать, выложить картофель.
6. Защелкнуть тесто со всех сторон и сформировать пирог.
7. Смазать желтком сверху и проколоть вилкой.
8. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.
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