К борщу, супу или холодцу вместо хлеба можно приготовить сытный яворовский пирог. В основе дрожжевое тесто, поэтому выпечка получится пышной. Для начинки понадобятся картофель и гречка.

Идея приготовления яворовского пирога опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Начинка очень сочная.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

10 г дрожжей

щепотка соли

50 мл масла

100 мл воды

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Способ приготовления:

1. Все компоненты смешать.

2. Замешать тесто.

Ингредиенты для начинки:

1 кг картофеля

1 шт лука

150 г гречихи

соль

перец

Способ приготовления:

1. Отварить картофель и сделать пюре без комочков.

2. Гречку запарить кипятком.

3. Лук поджарить на растительном масле.

4. Все смешать вместе (картофель, гречиху и лук).

5. Тесто раскатать, выложить картофель.

6. Защелкнуть тесто со всех сторон и сформировать пирог.

7. Смазать желтком сверху и проколоть вилкой.

8. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.

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