Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку
Для сытного обеда отлично подходит заливной пирог. Вам ничего не придется вымешивать, что значительно сэкономит время при приготовлении – ингредиенты для теста нужно просто соединить. А начинку вкусно сделать из ветчины и сыра.
Идея приготовления сытного заливного пирога для обеда опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сочной начинке добавят помидоры.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.
- масло – 100 г
- молоко – 250 мл.
- мука – 300 г
- кукурузный крахмал – 70 г
- соль (ориентироваться на соленость сыра)
- разрыхлитель – 15 г.
Ингредиенты для начинки:
- ветчина (колбаса молочная, куриная грудка) – 200 г
- сыр твердый или моцарелла – 200 г
- помидоры – 200 г
- зеленый лук, базилик – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для теста.
2. Добавить растопленное масло и просеянную муку.
3. Взбить до однородной массы.
4. Все ингредиенты для начинки порезать кубиком.
5. Всыпать в тесто и по 20 г всех еще сверху.
6. Форму смазать растительным маслом и влить тесто.
7. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: