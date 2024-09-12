Для сытного обеда отлично подходит заливной пирог. Вам ничего не придется вымешивать, что значительно сэкономит время при приготовлении – ингредиенты для теста нужно просто соединить. А начинку вкусно сделать из ветчины и сыра.

Видео дня

Идея приготовления сытного заливного пирога для обеда опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сочной начинке добавят помидоры.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

масло – 100 г

молоко – 250 мл.

мука – 300 г

кукурузный крахмал – 70 г

соль (ориентироваться на соленость сыра)

разрыхлитель – 15 г.

Ингредиенты для начинки:

ветчина (колбаса молочная, куриная грудка) – 200 г

сыр твердый или моцарелла – 200 г

помидоры – 200 г

зеленый лук, базилик – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста.

2. Добавить растопленное масло и просеянную муку.

3. Взбить до однородной массы.

4. Все ингредиенты для начинки порезать кубиком.

5. Всыпать в тесто и по 20 г всех еще сверху.

6. Форму смазать растительным маслом и влить тесто.

7. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: