Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

Для сытного обеда отлично подходит заливной пирог. Вам ничего не придется вымешивать, что значительно сэкономит время при приготовлении – ингредиенты для теста нужно просто соединить. А начинку вкусно сделать из ветчины и сыра.

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Идея приготовления сытного заливного пирога для обеда опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сочной начинке добавят помидоры.

Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • масло – 100 г
  • молоко – 250 мл.
  • мука – 300 г
  • кукурузный крахмал – 70 г
  • соль (ориентироваться на соленость сыра)
  • разрыхлитель – 15 г.

Ингредиенты для начинки:

  • ветчина (колбаса молочная, куриная грудка) – 200 г
  • сыр твердый или моцарелла – 200 г
  • помидоры – 200 г
  • зеленый лук, базилик – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

1. Смешайте все ингредиенты для теста.

2. Добавить растопленное масло и просеянную муку.

Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

3. Взбить до однородной массы.

4. Все ингредиенты для начинки порезать кубиком.

Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

5. Всыпать в тесто и по 20 г всех еще сверху.

Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

6. Форму смазать растительным маслом и влить тесто.

7. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Сытный заливной пирог для обеда: из чего сделать начинку

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