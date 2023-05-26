Заливной пирог – это вкусная и сытная выпечка, которая может легко заменить пироги, пирожки и даже хлеб. Готовить его можно с разными сладкими и солеными начинками. А также из любого теста: на молоке, кефире, сметане.

Фудблогер Татьяна с ником grenache_rose на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с капустой на кефире.

Ингредиенты:

Начинка:

капуста – 500 г

молоко – 30 мл

лук – 1 шт

сливочное масло – 30 г

укроп

соль, сахар

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По желанию можно еще добавить 2 отварных яйца или сыр твердый.

Тесто:

мука – 280 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

яйца – 3 шт

кефир – 250 мл

масло подсолнечное – 100 мл

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого тонко нашинковать капусту, добавить в нее соль и сахар. Все тщательно размять руками.

2. Далее измельчить лук и обжарить до золотистости. Сразу добавить капусту, молоко и масло. Тушить таким образом до готовности. Начинка готова!

3. Далее перейти к приготовлению теста. Сначала нужно взбить яйца с сахаром и солью до однородной пышной массы.

4. Добавить кефир и растительное масло. Перемешать.

5. Насыпать муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать тесто, чтобы не было комочков. Тесто готово!

6. На этом этапе нужно смазать форму маслом, вылить половину теста, наверх выложить начинку, а сверху снова вылить оставшееся тесто. По желанию можно посыпать пирог кунжутом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут. Готово!

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