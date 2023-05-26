Сытный заливной пирог с капустой: готовится на кефире
Заливной пирог – это вкусная и сытная выпечка, которая может легко заменить пироги, пирожки и даже хлеб. Готовить его можно с разными сладкими и солеными начинками. А также из любого теста: на молоке, кефире, сметане.
Фудблогер Татьяна с ником grenache_rose на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с капустой на кефире.
Ингредиенты:
Начинка:
- капуста – 500 г
- молоко – 30 мл
- лук – 1 шт
- сливочное масло – 30 г
- укроп
- соль, сахар
По желанию можно еще добавить 2 отварных яйца или сыр твердый.
Тесто:
- мука – 280 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- яйца – 3 шт
- кефир – 250 мл
- масло подсолнечное – 100 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Для этого тонко нашинковать капусту, добавить в нее соль и сахар. Все тщательно размять руками.
2. Далее измельчить лук и обжарить до золотистости. Сразу добавить капусту, молоко и масло. Тушить таким образом до готовности. Начинка готова!
3. Далее перейти к приготовлению теста. Сначала нужно взбить яйца с сахаром и солью до однородной пышной массы.
4. Добавить кефир и растительное масло. Перемешать.
5. Насыпать муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать тесто, чтобы не было комочков. Тесто готово!
6. На этом этапе нужно смазать форму маслом, вылить половину теста, наверх выложить начинку, а сверху снова вылить оставшееся тесто. По желанию можно посыпать пирог кунжутом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: